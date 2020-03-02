Korona virüsü tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsü tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor - Son Dakika

Korona virüsü tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı.

Korona virüsü tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu.

İstanbul'dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı'na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na yanaşacak. Kruvaziyer turların Karadeniz'e yönelmesiyle bölgede turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda Kırım savaşından sonra, Karadeniz rotası cruise rotasından çıktı. Bu durumda Türkiye tamamen rotadan çıktı. Şimdi İstanbul'daki liman yeniden yapıldı. Karadeniz'de artık turlar yeniden başlıyor bu sene. Tabii birden birde hızla artmıyor fakat yavaş yavaş bir artış bekliyoruz. Uzak Doğu'daki Korona virüsü, Uzak Doğu'ya giden turizm çok etkileyecek gibi görünüyor. Oraya giden turların birçoğu da iptal oldu. Bunların içerisinde cruiseler de var tabii ki. Şu anda, Sinop'un daha çok cruise rotasında bütün yerlerin bu işten pay alacağını düşünüyorum. İlla ki buraya gidenlerin bir kısmı rotasını başka yere çevirecek. Genellikle Uzak Doğu'nun belki iklimsel olarak turizm şekli olarak birebir bizim tarafa uymasa da, Karadeniz'de çok fazla bilinen bir rota olmadığı için merak turizmi anlamında yeni destinasyonları merak edenler için yeni bir alternatif oluşturabilir diye düşünüyorum. Karadeniz'de zaten çok fazla nokta yok. Dolayısıyla bu çerçevede geçtiği için, Kırım'dan sonra İstanbul'da etkilendi. İstanbul olmadan Karadeniz olmaz. İstanbul'daki liman faaliyete girince otomatik olarak Karadeniz'de de Sinop, Trabzon girecektir" dedi.

Karadeniz, Uzak Doğu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:12:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]