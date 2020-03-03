"Korona virüsü tokalaşmamı engellemeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Korona virüsü tokalaşmamı engellemeyecek' - Son Dakika

"Korona virüsü tokalaşmamı engellemeyecek"

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünyaya yayılan korona virüsünün insanlarla tokalaşmasını engellemeyeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünyaya yayılan korona virüsünün insanlarla tokalaşmasını engellemeyeceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsüne karşı ülkeler yüksek düzeyli önlemler alırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ilginç bir açıklama geldi. Johnson, bugün İngiltere'de korona virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söyledi. Johnson ayrıca, korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını söyledi. İnsanların kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu ifade eden Johnson, bilimsel tavsiyelere de dikkat ettiğini aktardı.

Fransa yönetimi geçtiğimiz hafta halka virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tokalaşmaması tavsiye edilirken, benzer bir çağrı da İsviçre de yapılmış insanlara birbirlerini yanaklarından öpmemeleri gerektiği ifade edilmişti.

ALMAN BAKAN MERKEL'LE TOKALAŞMADI

Almanya'da Dün Başbakanlık'ta düzenlenen uyum zirvesinde Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Seehofer'e tokalaşmak için elini uzatmış ancak Seehofer tokalaşmayı reddetmemişti. Merkel ise Seehofer'i gülümseyerek anlayışla karşılamıştı.

Korona salgınında dünya genelinde toplamda 3 bin 130 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede korona virüsü vakalarının sayısının 51'e yükseldiğini söyledi. Hastaların tedavileri devam ederken 8 kişi ise taburcu edildi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Angela Merkel, Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü
Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı Koronavirüsün vurduğu İran'dan çok vahim görüntüler! Hastanedeki cesetler dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Korona virüsü tokalaşmamı engellemeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]