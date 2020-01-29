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Korona virüsü Türkiye'deki madencilik sektörünü derinden etkiliyor
6 saat önce
Çin’den başlayarak dünyanın dört bir yanını etkilemeye başlayan corona virüs salgınının Türkiye’de turizmin ardından bir diğer önemli etkisi de madencilik ve doğaltaş ihracatı alanlarında yaşanıyor.
Çin'den başlayarak dünyanın dört bir yanını etkilemeye başlayan Koronavirüs salgınının Türkiye'de turizmin ardından bir diğer önemli etkisi de madencilik ve doğaltaş ihracatı alanlarında yaşanıyor.
Türkiye Çin'e ağırlıklı olarak krom ve borda ihraç ediyor. Türkiye'nin 2019 yılı verilerine göre dünya çapında maden ve doğal taş ihracatı yıllık 4,3 milyar dolar düzeyinde. Bunun 1,3 milyar doları Çin'e yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:16
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