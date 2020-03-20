Korona virüsü turşu ve turşu suyu satışlarını artırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona virüsü turşu ve turşu suyu satışlarını artırdı - Son Dakika Ekonomi

Korona virüsü turşu ve turşu suyu satışlarını artırdı

7 saat önce

Korona virüsü salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı.

Korona virüsü turşu ve turşu suyu satışlarını artırdı, System.String[]

Korona virüsü salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı. 85 çeşit ürünün turşusunu kuran turşucu, bunu 140 çeşide çıkarmayı planlıyor.


Samsun'da 35 yaşındaki Zakir Tozlu, 10 yıldır turşuculuk yapıyor. İnsanların alışık olduğu lahana, biber ve salatalık turşularının yanında muz, nar, çilek ve kavun gibi meyvelerin de turşusunu kuran Tozlu, mevsimine göre yapıp sattığı turşulardan geçimini sağlıyor. Dükkanında şu anda 85 çeşit turşu bulunduğunu ve bunu 130-140 çeşide çıkarmak istediğini belirten Tozlu, insanların korona virüsü salgını sonrası turşu ve turşu suyuna olan talebinin arttığını söyledi.


Uzmanların turşunun bağışıklık sistemine faydalı olduğu yönündeki açıklamalarının vatandaşta karşılık bulduğunu belirten Tozlu, sokakta çok fazla insan olmamasının işlerini olumsuz yönde değiştirmediğini ifade etti. Kargoyla ve gelen telefonlarla işlerinin fazlalaştığına vurgu yapan Tozlu, insanların turşu suyu, şalgam suyu, kocabaş turşusu, salatalık turşusu, beyaz kelem turşusu ve acı biber turşusu gibi ürünleri yoğun olarak tükettiğini anlattı.


Turşu ürünlerine olan talebi açıklayan Zakir Tozlu, "Şu anda ülkemize gelmiş olan korona virüsünden dolayı işlerimize ilgi bayağı bir yoğunlaşmaya başladı. Turşu suyuna karşı şu anda ciddi bir talep var. Uzmanların ve doktorların söylemesine karşılık turşu ve turşu suyu bağışıklık sistemine iyi geldiği için vatandaşta yoğun bir şekilde turşu tüketmeye başladı. Uzmanların dediği gibi bence de turşu bağışıklık sisteminin ilacı ve muhakkak tüketilmeli. İnsanlar sokağa çıkmıyor eski gibi ama işlerimizde aslında bizim fazla da bir değişme olmadı ve hatta fazlalaşıyor. Çünkü şehir dışından bayağı bir talep var. Kargo gönderiyoruz. İş yerimize telefon açıp 'Orada mısınız hemen ürünümüzü alıp gitmek istiyoruz' gibi talepler geliyor. Bu şekilde şu anda ticaretimizi devam ettiriyoruz" dedi.


En çok tüketilen ürünler ve fiyatlardan bahseden Tozlu, "Turşu suyuna ciddi anlamda bir talep var. Şalgam suyuna ciddi anlamda bir talep var. Turşu çeşitlerinden de kocabaş turşusu, salatalık turşusu beyaz kelem turşusu ve acı biber turşusu şu an yoğun bir şekilde tüketiliyor. Bu korona virüsünden dolayı ticaret anlamında tabii ki fırsatçılar da oluştu. Ama biz o şekilde bir pozisyona girmedik. Turşu fiyatlarımız dün neyse bugünde öyle hatta daha da indirimli fiyatlarla veriyoruz ki halkımız rahat bir şekilde bu ürünleri tüketebilsin. Turşu suyunu şu anda litre olarak 7,5 TL'ye veriyoruz. Bardak olarak 3 TL'ye veriyoruz. Salatalık turşusu 13 TL'ye de 18 TL'ye de var. Kelem turşusu 13 TL ve bunların hepsi doğal el yapımı" diye konuştu. - SAMSUN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler         
12:23
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi         
09:10
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 21:52:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü turşu ve turşu suyu satışlarını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]