Korona virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler - Son Dakika

Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen İçkale'de bulunan tarihi surlara çıkan 3 kişi, korona virüs tedbirlerini unutup yağmur altında ellerinde mendille halay çekti. Gençlerin halayı, mendil ellerinden düşünce sona erdi.

Diyarbakır'da 3 kişilik arkadaş gurubu kentin tarihi mekanlarından biri olan Sur ilçesinin İçkale bölgesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan surlara çıktı. Yağmurun etkili olduğu kentte 3 kişi, korona virüs tedbirlerini de unutup yağmur altında ellerinde mendil alarak halay çekmeye başladı. Gençlerin halayı mendilin ellerinden düşmesi sonucu sona erdi.

Bir süre halay çeken gençlerin görüntüsü kameraya yansıdı.

(Sedat Irmak/İHA)