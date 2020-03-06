Korona virüsü uyarısı: "Hijyen önemli" - Son Dakika
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Korona virüsü uyarısı: "Hijyen önemli"

6 saat önce

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, korona virüsüne karşı alınacak önlemler yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Korona virüsü uyarısı:

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, korona virüsüne karşı alınacak önlemler yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çin'de rastlanan yaklaşık 2 aydır Covıd-19'un (korona virüsü) dünyanın gündemine oturduğunu hatırlattı.

Korona virüsünün damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olarak yayımının önlenmesinde en önemli yolun damlacık bulaşına karşı alınacak önlemler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Baykam, "Bireysel olarak damlacık yoluyla bulaşı önlemeye yönelik tedbirler hem kişinin kendini hem de toplumu bu enfeksiyonun, bu virüsün yayılmasına karşı koruyucu olacaktır. Öncelikle kişi kendinin aksırık, öksürmek, hapşırmak gibi ve genel olarak da hasta hissettiği dönemlerde olabildiğince insanlar kalabalığa topluma karışmamalı. Eğer sağlık durumu çok kötü değilse evinde istirahat etmeli. Eğer mecburen topluma karışıyor ise karşısındakileri enfekte etmemek için aksırma öksürme sırasında ya bir mendil olmadığı taktirde de dirsek içini kullanarak karşı tarafı enfekte etmeyi önlemelidir" dedi.

Bunun yanı sıra bu damlacık öksürük sonucu başkaları tarafından enfekte olması muhtemelen çevre ile el teması bu enfeksiyonun yayılmasında en önemli araç olduğuna dikkat çeken Baykam, "Bu nedenle el yıkama el hijyeni alışkanlığı bu dönemde daha da yoğun uygulanması gerekmektedir. El yıkamanın artırılması çevreye, dışarıda herhangi bir objeye dokunduktan sonra elin yüze, göze, ağza dokundurulmaması önemli bir koruyucu eylemdir. Bu önlemleri aldığımızda hem bireysel olarak kendimizi hem de toplumu virüsün yayılmasından korumuş oluruz" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Hitit Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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