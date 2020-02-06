Korona virüsü vakası İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsü vakası İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldi - Son Dakika

Korona virüsü vakası İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldi

6 saat önce

Korona virüs vakasının İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldiği belirtildi.

Korona virüsü vakası İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldi, System.String[]

Korona virüs vakasının İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldiği belirtildi.


Dünya genelinde 565 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsü dünyada yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede görülen vaka sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi. Korona virüsü görülen hastaların tedavi gördüğü ve virüsün yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.


Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Vinh Phuc eyaletinde 2 kişide daha korona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, korona virüsü tespit edilenlerin Vietnamlı olduğu ve karantinaya alındığı ifade edildi.


Çin'de 28 bin 352, Avustralya'da 16, Tayvan'da 15, Malezya'da 16, Hong Kong'da 23, Avustralya'da 16 korona virüsü vakası kaydedildi. - HANOİ

Avustralya, İngiltere, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:08 Kaynak: İHA
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