Korona virüsü vakası Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsü vakası Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldi - Son Dakika

Korona virüsü vakası Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldi

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Korona virüsü vakası Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldi, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü tehdit oluşturmaya devam ediyor. Korona virüsü vakası, Tayland'da 42, Tayvan'da 39'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve 40'tan fazla ülkeye yayılan korona virüsü salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Korona virüs vakasının Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldiği açıklandı. Tayland Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 42'ye ulaştığını açıklayarak virüs nedeniyle ölen birinin bulunmadığını belirtti. Tayvan'da ise 5 kişide daha korona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 39'a yükseldiği belirtildi. Tayvan'da korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Tayvan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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