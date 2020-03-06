Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı - Son Dakika
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Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı

6 saat önce

Vatikan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı, System.String[]

Vatikan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerindeki bir hastanın korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ilk korona virüsü vakasının ardından kliniklerdeki hizmetlerin dezenfekte çalışmaları nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bruni, acil servis hizmetlerinin devam edeceğini ve Vatikan'ın İtalyan sağlık yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti.

Öte yandan İtalya'nın başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'da, Papa Francis'e korona virüsü şüphesiyle yapılan testin sonucu negatif çıkmıştı.

(İHA)

Vatikan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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