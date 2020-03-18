Korona virüsü yalanına gözaltı - Son Dakika
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Korona virüsü yalanına gözaltı

6 saat önce

Korona virüsü yalanına gözaltı Obez bir hastayı almaya gönderilen özel donanımlı ambulansın görüntüsünü çekip, "Korona virüslü hastayı almaya geldiler" diye paylaşım yaparak Bursalıları paniğe sevk eden şahıs gözaltına alındı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Sağlık Bakanlığının özel...

Korona virüsü yalanına gözaltı

Obez bir hastayı almaya gönderilen özel donanımlı ambulansın görüntüsünü çekip, "Korona virüslü hastayı almaya geldiler" diye paylaşım yaparak Bursalıları paniğe sevk eden şahıs gözaltına alındı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Sağlık Bakanlığının özel donanımlı ambulansının obez bir hastayı almak için gelmesini videoya çeken şahıs, ambulansın korona virüslü bir hastayı aldığını iddia ederek bunu sosyal medyada paylaştı. Dünden bu yana halkı paniğe sevk eden görüntüleri yayınlayan şahıs gözaltına alındı.

Orhangazi'de Watsapp gruplarında dolaşıma sokulan bir video kısa sürede yayıldı. Şehir genelinde paniğe sebep olan video çok sayıda vatandaşa ulaşırken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde obez hastaların sevki için kullanılan özel donanımlı ambulansın bir obez hastanın sevki için Orhangazi'ye çağrıldığı belirlendi. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı, obez bir hastayı almak için ilçeye gelen özel donanımlı ambulansın korona virüslü bir hastayı almaya geldiğini ileri sürerek dünden beri bunu sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan H.Ş.'nin polise verdiği ifadede, videoyu şaka olsun diye çekip kendi arkadaş grubu arasında paylaştığını ve videonun bu şekilde yayıldığını ifade ettiği öğrenildi.

Yetkililer ise, böyle zamanlarda devletin ve devlet yetkililerin yapacağı açıklamaların vatandaşlar tarafından dikkate alınmasını isteyerek, "Bu tür dezenformasyon olaylarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Resmi açıklamalar haricindeki hiçbir açıklamaya itibar edilmesin" diye ikazda bulundu.

Korona virüsü yalanına gözaltı

Orhangazi, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:00 Kaynak: İHA

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