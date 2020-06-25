Korona virüsü yendi, oynayarak taburcu oldu - Son Dakika

Korona virüsü yendi, oynayarak taburcu oldu

Korona virüsü yendi, oynayarak taburcu oldu Siirt'in Eruh ilçesinde, korona virüse yakalanan ve yapılan tedavi ile sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Hüsnü Beştaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında oynayarak taburcu oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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