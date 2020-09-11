Korona virüsü yendi vatandaşları uyardı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda entübe olarak tedavisine devam edilen hasta ilçede ilk kez uygulanan plazma tedavisi ile sağlığına kavuşarak taburcu oldu. 32 günde korona virüsü yenen Mehmet Eroğlu, "Korona herkese gelir bana gelmez diyordum. Yoğun bakımda sabahlar olmuyor. Öyle olmuyormuş" diyerek vatandaşları uyardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde PTT personeli olarak çalışan Mehmet Eroğlu isimli vatandaş evinde rahatsızlanıp koku ve tat alamadığını fark edince 10 Ağustos 2020 günü Alaşehir Devlet Hastanesine müracaat etti. Hastanede yapılan tahliller sonucu Eroğlu'nun korona virüs testi pozitif çıkarak hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe duruma giren Eroğlu'nun tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Durumunun ağır olduğunu gören doktorlar bir yandan tedaviye devam ederken bir yandan da plazma arayışına girdi. Aranan plazmanın İzmir'de bulunmasının ardından 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Eroğlu'na plazma tedavisi uygulanarak olumlu sonuç alındı. 15 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Eroğlu daha sonra normal servis odasına alındı. Toplam 32 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Eroğlu hastaneden taburcu edildi.

KIZI DA KORONA VİRÜS OLDU

Mehmet Eroğlu'nun korona virüse yakalanmasının ardından 4 çocuğu ve eşine de test uygulandı. 4 çocuğundan birisi olan 17 yaşındaki Elif Eroğlu'nun da testi pozitif çıktı. Elif Eroğlu da evde karantinaya alınarak tedavisini evde tamamladı. Mehmet Eroğlu'nun kızı Elif Eroğlu da evde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

"HERKESE GELİR BANA GELMEZ DİYORDUM"

Yaşadığı zorlu dönemi anlatan Mehmet Eroğlu, "Hastalık belirtileri boğaz ağrısı ateş, koku alamama olarak başladı. Bende daha önceden faranjit hastalığı olduğundan dolayı korona olduğunu anlayamadım, tedaviye geç kaldım. Korona testi yaptırdığımda hastalık ilerlemişti. Bu nedenle entübe durumu yaşadım. Entübe döneminde plazma vermişler. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşerek servise çıkardılar. Korona herkese gelir bana gelmez diyordum. Yoğun bakımda sabahlar olmuyor. Öyle olmuyormuş. Kendimizi ve sağlık çalışanlarını üzmemek için sosyal mesafeye uyalım ve maskesiz dışarıya çıkmayalım. Sağlığıma kavuşmam için canla başla çalışan başta yoğun bakım çalışanları olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan ise "Mehmet bey bize ağır pnömoni tablosuyla hastanemize yatırıldı. Uzunca bir süre yoğun bakımda izlendi. Covid tedavisiyle ilgili ne verilmesi gerekiyorsa tüm tedavileri aldı. İmmün plazma tedavisi, aktemim tedavisi dahil tüm tedavileri aldı. Sonuçtan çok mutluyuz. Özellikle plazma bağışı konusunda da Covid tedavisi geçiren hastalarımızı bağış yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Kadir Gem de şunları söyledi:

"Mehmet bey korona süreci boyunca ağır enfeksiyon tanımına uyan klinik tabloyla hastanemize geldi. Kendisine korona tedavisiyle ilgili şu anda en üst basamaklardan birisi olan plazma tedavisini uyguladık. Başarılı olduğumuz için mutluyuz. Hastamızın genel durumu düzeldi. Mekanik vantilatör sayesinde solunum yapabiliyordu. Solunum sıkıntısı geçti. Zor bir süreçti, ancak hem hastamızın hemde sağlık çalışanlarımızın gayretli bir çalışması sonucu, Mehmet Beyi sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Alaşehir Devlet Hastanesi olarak üst düzeyde ilk kez plazma tedavisi uygulayarak, başarı sağladık. Korona tedbirlerine harfi harfine uyalım. En iyi çözüm hiç hastalanmamak. Bu hastalığın tedavisinde plazma bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış olan hastalarımıza plazma bağışçısı olmalarını önemle rica ediyoruz."

(Hüseyin Keskin/İHA)