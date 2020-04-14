Korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi - Son Dakika

Korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

6 saat önce

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan 10 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan 10 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehdidi sürerken Diyarbakır'dan güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak çalışmalarını sürdüren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs testi pozitif çıkan 10 hasta hastalığı yenmeyi başardı. Hastalar kendilerini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu olarak evlerine gönderildi.

"SÜREÇ BAŞLADIĞINDAN BERİ 130 TABURCUYA ULAŞTIK"

Taburcu edilen hastaların 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağı öğrenilirken, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, hastanelerinin sürecin başından beri ana pandemi hastanesi olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Dr. Karakoç, "Süreç başladığında beri 130 taburcuya ulaştık. Hastane olarak bugün 10 hastamızın daha taburcu etmeyi planlıyoruz. Şuan bunlardan ikisini taburcu ettik. Bu iki hastamızdan biri 36 yaşındaydı 6 gündür tedavi ediliyordu. Tedavi sürecini tamamladık, 14 günlük izolasyona yolladık. Diğer hastamız ise 87 yaşında Alzheimer hastası görme ve duyma engelli bir hastamızdı. Bu hastamızı da 13 günlük tedavisini tamamlayıp evine yolculadık. Büyük bir mutluluk duyuyoruz tabi hastalarımızı her yaş gurubundan takip ediyoruz ve süreçlerini tamamlayıp gönderiyoruz. Ama gönderdiğimiz her hastamıza da şu çağrımızı yineliyoruz. 14 gün boyunca evde kalıp izolasyona devam etmelerini öneriyoruz" dedi.

"LÜTFEN EVDE KALIN SOSYAL İZOLASYONUNUZU KORUYUN TEMASINIZI KESİN"

Diyarbakır halkına çağrıda da bulunan Dr. Karakoç, "Tedavi edilen hastalar hastane kapasitesini asmış durumda değildir. Diyarbakır olarak ve ana pandemi hastanesi olarak da hala bir sıkıntıya düşmedik. Hasta takiplerinde kapasitemizi asmadık dualarımızda bu kapasiteyi aşmama yönündedir. Tüm halkımıza çağrımız, lütfen evde kalın sosyal izolasyonunuzu koruyun temasınızı kesin. Bu süreç birlikte başaracağımız ve birlikte mücadele edeceğimiz bir dönemdir. Bu süreci hep beraber atlatacağız inşallah" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:00 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

New York'ta koronaya bağlı ölümler 10 bini aştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı İşte Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor Sağlık Bakanlığı'ndan 5 yeni kamu spotu Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 19:31:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]