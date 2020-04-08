Korona virüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu - Son Dakika

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Başhekimi Doktor Gürcan Güven, 13 gün önce korona virüse yakalandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Güven, virüsü yenerek taburcu oldu.



Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Başhekimi Doktor Gürcan Güven 27 Mart'ta korona virüs belirtileri ile evde kendini izole etti. Güven daha sonra hastaneye başvurarak test yaptırdı. Korona virüs testi pozitif çıkan Güven, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde karantinaya alındı. Yaklaşık 13 gündür tedavi gören Güven bugün taburcu edildi. Taburcu olan Güven, evde kalarak kendisini izole edeceğini ifade ederek vatandaşların kurallara uymasını istedi. - DENİZLİ