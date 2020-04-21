Korona virüsü yenen 3 kişi daha alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika
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Korona virüsü yenen 3 kişi daha alkışlarla taburcu edildi

6 saat önce

Korona virüs testleri pozitif çıkan ve Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan aralarında sağlık çalışanının da bulunduğu 3 kişi daha, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Korona virüsü yenen 3 kişi daha alkışlarla taburcu edildi, System.String[]

Korona virüs testleri pozitif çıkan ve Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan aralarında sağlık çalışanının da bulunduğu 3 kişi daha, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.


Kastamonu Devlet Hastanesinde, korona virüs salgını sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testleri pozitif çıkan 3 kişi, yaklaşık 14 günlük tedavileri sonrasında taburcu edildi.


Hastalar taburcu edilirken, sağlık çalışanları onları alkışlarla uğurladı. Diğer yandan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Erman Yiğit tedavi gördüğü aynı hastaneden taburcu oldu. 14 günlük tedavinin ardından 71 yaşındaki Ahmet Eş Cide ilçesine, 57 yaşındaki Ayşe Şahin ise Tosya ilçesine uğurlandı.


Bulunduğu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Erman Yiğit, sağlık ordusu içinde görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


Sağlık çalışanı olduğunu ve halka hizmet etmek istediğini kaydeden Erman Yiğit: "Mutlu bir ailenin içerisinde yaşıyorum. Çalıştığım için de çok mutluyum. En kısa zamanda İnşallah görevimin başına dönerim. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Bende bu durum gribal enfeksiyon olarak ortaya çıktı. Rahatsızlığım çok yoktu. Sadece kuru bir öksürük vardı. Daha sonra şiddetli bir baş ağrısı ile beraber sırt ağrısı başladı. Kas ağrılarım oluşmaya başladı. Bu durumu doktorlarımızla paylaştım. Bir belirti olabileceğini söylediler. Bu belirti doğrultusunda da test yapıldı. Yapılan testlerde akciğerlerde bir tutulma olduğu gözlendi. Direkt yatış önerdiler. Testlerim pozitif çıktığı için 5 günlük bir tedavi sürecine dahil oldum. Bu tedavi süresinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Çok mutluyum. 6 gün sonrasında yapılan testlerin negatif çıkması sonucunda taburcu oldum. İnşallah tez zamanda diğer hastalar da sağlıklarına kavuşur" dedi.


Türkiye'nin polisi, askeri ve sağlık çalışanları ile güçlü bir ordu olduğunun altını çizen Yiğit: "Tüm vatandaşlarımızın sağlık çalışanlarına güvenmelerini, onların dedikleri doğrultusunda hareket etmelerini rica ediyorum. Biz bir düşman ile savaşıyoruz ama düşmanı görmüyoruz. Düşmanın nereden geleceğini de bilmiyoruz. Ben de sağlık çalışanı olduğum için nereden nasıl kaptığımı da bilmiyorum. Sağlıklı ancak virüs taşıyıcı birisinden kaptığımı düşünüyorum. Bu doğrultuda herkesin kendilerini hastalıklı biri olarak düşünmelerini, buna göre tedbir almalarını öneriyorum. Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları var. Sosyal izolasyon denen bir durum var. Mesafe var, el hijyeni var, maske takmak var. Bunlara uyduğumuz sürece birbirlerine virüs bulaştıracaklarına inanmıyorum. Öncelikle evde kalmamız gerektiğini, virüsün de yolda kalmasını istiyorum. Biz evde kalırsak virüs de yolda kalacaktır. İnsanlarımız kurallara uysunlar. Bu sürecin tam olarak nasıl biteceği belli değil. Bizlere, sağlık ordusuna güvensinler. En kısa zamanda inşallah bu sorunu halledeceğiz" şeklinde konuştu.


Korona virüs hastaları için ayrılan özel ve izole edilmiş odada 6 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getiren Yiğit, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları, sağlık personellerinin uyarılarını dikkate almalarını ve sigara gibi tütün mamullerinden uzak durmaları konusunda uyardı. - KASTAMONU

Kastamonu, Cide, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:40 Kaynak: İHA

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