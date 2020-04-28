Korona virüsü yenen 58 yaşındaki karı-koca alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Korona virüsü yenen 58 yaşındaki karı-koca alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Korona virüsü yenen 58 yaşındaki karı-koca alkışlarla taburcu oldu

6 saat önce

Korona virüsü yenen 58 yaşındaki karı-koca alkışlarla taburcu oldu Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüse (Kovid-19) yakalanan 58 yaşındaki karı-koca, hastanedeki 14 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Korona virüsü yenen 58 yaşındaki karı-koca alkışlarla taburcu oldu

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüse (Kovid-19) yakalanan 58 yaşındaki karı-koca, hastanedeki 14 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

14 gün birbirlerini görmeden merakla sağlıklı günlerine kavuşan ve hastaneden çıkarken sağlık çalışanlarına teşekkür eden çift, "Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor. Tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Allah'a şükür iyiyiz. Sağlığımız yerinde. Doktorlarımız sağ olsun. Bütün çalışan arkadaşlar bize yardımcı oldular. Sağlıklı bir şekilde evimize gidiyoruz. 14 günlük tedavinin ardından taburcu oluyoruz" dediler.

Fatsa Özel Medi Tech Hastanesinde, gördüğü korona virüs tedavisinin ardından 14 gün sonra sağlığına kavuşan Aynur ve Hasan Deniz çifti, doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

"Sağlık çalışanları ailemiz oldu"

Eşini 14 gün sonra ilk defa gören ve çiçek vererek korona virüsü yendikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Hasan Deniz, "Eşimi tekrar sağlıklı bir şekilde gördüğüm için çok mutluyum. Çok şükür olsun ki sağlığımıza kavuştuk. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Çok güzel ve sağlıklı bir ortamda bizlerle ilgilendiler. Hastanede tüm tedavilerimizi yaptılar.14 gün sonra taburcu oluyoruz. Bu süre zarfında sıkıntılı günlerimiz oldu. Atlattık ve evdeki izolasyon zamanımız bittiği gün sonrası tam anlamıyla eski günlerimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Tekrar eşimi sağlıklı gördüğüm için mutluyum

Korona virüsü atlatıp tekrar eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Aynur Deniz, "Son nefeste buraya geldim diyebilirim. 7 gün yoğun bakım sürecim geçti. Çok iyi şekilde sağlık çalışanlarımızın ilgi ve alakası ile bakımım gerçekleşti. Çok şükür şimdi çok iyiyim ve rahatça nefes alabiliyorum. İçten ateşlenme oldu, dıştan hiç ateş çıkmadı bende. Test yaptırdım ve sonuçta negatif çıkınca rahatlamıştım. Sonrasında evime gittim. Evde bir süre sonrası vücut ağrısı, göğsümde çok büyük bir ağrı ve aşırı terleme oldu. Ömrümde hiç bu kadar terlememiştim. Nefes alamıyor, parmağı dair oynatamıyordum. Son nefeste hastaneye geldim ve beni tedaviye aldılar. Burada sağlık personellerimiz kendi evlatlarımız gibi bizimle ilgilendiler. Eşimi 14 gün sonra ilk defa gördüm ve ilk gördüğümde tanıyamadım. Beni çiçek vererek karşılamasından da son derece mutlu oldum. Çok şükür şimdi iyiyiz. Herkese tavsiyem çok dikkatli olsunlar ve sosyal mesafelere dikkat etsinler. Özellikle evlerinde ve gittikleri her yerde hijyene dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

Hastane yoğun bakım hemşiresi Saliha Bahadır ise karı koca olan Aynur-Hasan Deniz çiftinin hastaneye geldiklerinde durumlarının ciddi olduğunu belirterek, " Aynur Hanım, Hasan Bey'e göre daha ağır bir hastamızdı. Gerekli müdahaleleri ve tedavileri yaptık. 7 günlük yoğun bakım süreci sonrasında diğer 7 gün servisimizde tedavilerini devam ettirdik. Bu süreç sonunda eşler birbirleri ile kavuştular. Hepimiz çok mutlu olduk" açıklamasında bulundu.

Korona virüsü yenen 58 yaşındaki karı-koca alkışlarla taburcu oldu

Hasan Deniz, Fatsa, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:37 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü         
13:59
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı         
13:59
Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı         
13:59
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat         
13:57
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek         
13:55
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak         
13:53
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor         
13:33
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü         
13:30
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti         
13:14
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor         
12:59
İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi         
12:54
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı         
12:45
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti         
12:37
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti         
12:36
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?         
12:33
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti 5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti         
12:27
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi         
12:20
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 16:10:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü yenen 58 yaşındaki karı-koca alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]