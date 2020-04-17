Korona virüsü yenen 75 yaşındaki Gülname teyze penguen dansı ile taburcu edildi - Son Dakika

İstanbul'da yeni tip korona virüsü yenerek iyileşen 75 yaşındaki Gülname Hanım, sağlık çalışanları tarafından penguen dansı ve alkışlar arasında taburcu edildi.



İstanbul'da yaşayan 75 yaşındaki Gülname Hanım'a bir süre önce Covid-19 tanısı konuldu. Tanının ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadın, korona virüsü yenerek taburcu edildi. Yaşlı kadını taburcu olurken yalnız bırakmayan sağlık çalışanları Gülname Hanım'ı, penguen dansı ve alkışlar arasında uğurladılar. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden yaşlı kadın, "Rabbim hepinize ömür versin. Ağzınızın tadını bozmasın. Allah'a emanet olun" diyerek dua etti. - İSTANBUL