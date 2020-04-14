Korona virüsü yenen 8 Filistinli çocuk taburcu oldu - Son Dakika

Korona virüsü yenen 8 Filistinli çocuk, işgal altındaki Kudüs'te bulundukları hastaneden taburcu oldu.



İşgal altındaki Kudüs'te korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan 8 Filistinli çocuk, hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi. Testi pozitif çıkan çocuklar hastanelerdeki tedavilerinin ardından iyileşti. Taburcu edilen çocuklar, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde bulunan evlerine döndü. Çocuklar aileleri tarafından karşılarken, bir çocuk ailesine yeniden kavuştuğu için ve evine döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.



Öte yandan Filistin'de aralarında çocukların da bulunduğu toplam 308 kişide korona virüs tespit edildi. Hastalardan 52'si yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşurken, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti. - KUDÜS