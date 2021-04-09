Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: "Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim" - Son Dakika

Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: "Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim"

09.04.2021 13:09

Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: "Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim" Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çorum Belediye Başkanı Dr.

Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: "Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim"

Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeniden görevinin başına döndü

Tat alma duyusuna tekrar kavuştuktan sonraki sevincini anlatan Başkan Halil İbrahim Aşgın;

"Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım"

"Doktorlarımızın gözlerindeki heyecan sizi bir an önce sağlığına kavuşturma arzuları hastalara büyük bir güç ve destek veriyor"

"Korona virüs hayatımızın, eşimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamlarımızın hepsinin bize emanet olduğunu gösterdi"

ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüs nedeniyle kaybolan tat alma duyusunun yeniden geri geldiğinde yaşadığı duyguyu anlatarak, "Hayatımda hiç bu kadar güzel armut yememiştim. Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım" dedi.

Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeniden görevinin başına döndü.

22 Mart'ta korona virüs testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evinde karantina süreci devam ederken, kontrole gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye yatışı yapıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından bir süre evde dinlenen ve kendisini izole eden Başkan Aşgın, İhlas Haber Ajansı'na yaşadığı süreci anlattı.

"Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim"

22 Mart'ta korona virüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Aşgın, "Eve gidince belirtileri yavaş yavaş hissetmeye başladım. Özellikle bacaklarımızdan başlayan eklem ağrılarını hissettim. Ama ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim. Daha önce böyle bir ağrıyı hissetmemiştim. İnsanın saçının dibi ağrıyor. Bunu hissettim. O ağrılar ilerleyen süreçte terlemelere, ateşe neden oldu. Bu süreç içerisinde hiç oksijen desteği almadım. O nedenle şanslıydım. İlk gittiğimizde sadece hastaneye gideceğiz, orada son tahlillerimizi vereceğiz ve işimizin başına döneceğimizi düşünüyorduk. Tahliller sonucunda yüzde 15-20 civarında akciğerlerde bir tutulum olduğu tespit edildi. Bunu beklemiyordum. Çünkü hayatım boyunca sigara kullanmadım. Herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Sağlık problemim yok. Doktora en son ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Hastanede yattığımı hatırlamıyorum. Ama bir şekilde nasıl oldu ciğerlerimizde tutulum olması hastaneye yatmamıza neden oldu" dedi.

"Doktorlarımızın gözlerindeki heyecan sizi bir an önce sağlığına kavuşturma arzuları hastalara büyük bir güç ve destek veriyor"

Hastanede yattığı süre içerisinde doktorlar ve sağlık çalışanlarının hastalara gösterdiği yakın ilgi ve alakadan olayı teşekkür eden Başkan Aşgın, "Hastanede şunu gördüm. Doktorlarımızın gözlerindeki heyecan sizi bir an önce sağlığına kavuşturma arzuları size büyük bir güç ve destek veriyor. Her gelen doktorun gözündü bu umudu görüyorsunuz. Hastalara karşı gösterdikleri samimi alakayı hissediyorsunuz. Bu milletin bir ferdi olarak s ağlık çalışanlarımızın gösterdiği bu ilgi ve alakadan dolayı da çok mutlu oldum. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım"

Korona virüs nedeniyle kaybettiği tat alma hissini yeniden kazandığı andaki heyecanı da anlatan Başkan Aşgın, "Rahatsızlığımdan birkaç gün içerisinde koku ve tat kaybı oldu. Yediğimiz hiçbirşeyden lezzet alamadım. Ne yediğimizin farkında değiliz.Lezzet alamıyoruz. Neden çünkü tat kaybı var. Bir armut ikram edildi. Armutu yedim. Hayatımda hiç bu kadar güzel armut yememiştim. Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım. Hakikaten Allah'ın bize verdiği nimetlerin ne kadar lezzetli olduğunu, her bir nimetin ne kadar kıymetli ne kadar değerli olduğunu o armut bana bir kez daha hatırlattı. Herşeyin başında bize sağlık veren rabbimizdir. Rabbimize de hamd ediyorum"

"Korona virüs bize herşeyin emanet olduğunu gösterdi. Hayıtımızın, eşimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamlarımızın hepsinin bize emanet olduğunu gösterdi"

"Korona virüs bize herşeyin emanet olduğunu gösterdi. Hayıtımızın, eşimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamlarımızın hepsinin bize emanet olduğunu gösterdi" diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "5 Nisan 2019 tarihinde mazbata alarak göreve başladım. 5 Nisan 2021 yılında hastaneden çıktım. Hakikaten bu makamların mevkilerin, hepsinin fani olduğu, boş olduğu baki olanın gök kubbede hoş bir sada bırakmak olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu hayat bize emanet. Bugün varız yarın yokuz. Allah nasip ederse bugün bu hizmetin başındayız, makamın başındayız. Bu şehrin hizmetkarıyız. Yüce Allah müsaade etmezse bir saat sonra, bir gün sonra yokuz. Madem bu makamda bugün buradayız, hizmet ediyoruz. İşimizi yarına asla bırakmamalıyız. Çünkü yarın olur biz olmayabiliriz. Bugün Allah için, bu aziz millet için ne yapmamız gerekiyorsa mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü bir saat sonrasına, bir gün sonrasına göre bir hesabımız yok. Onu biz bilmiyoruz. Bugünün hesabında sağlığın, malın, mülkün, makamın bir emanet olduğunu bu emanete iyi şekilde sahip çıkmamız gerektiğini Allahın rızası, halkın duası noktasında bu makamları vesile kılmamız gerektiğini anladım. Asla yarın yaparım yok. Bugün imkanımız varsa bugün yapacağız, yarına bırakmayacağız"

Pandemi kurallarına uyun çağrısı

Son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşandığına vurgun yapan Başkan Aşgın, "Ülkemizde koroona virüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne bir yılı aşkın süre geçti. Bu züreç içerisinde büyük mücadeleler verildi. Büyük kayıplar, acılar yaşandı. Devletimiz o milletine olan maşuk yönünü bir kez daha gösterdi. ve hiçbir devletin yapmadığı yeryüzünde hemen hemen büyük olan olan devletlerin başarısız olduğu noktalarda korona virüsle mücadele de büyük başarılara imza attı. Önümüzdeki süreçte daha dikkatli olmamız lazım. Yeni mutasyonlar var. Hızla yayılması söz konusu. Bugünlerde hem şehrimiz de hem ülkemizde vaka sayılarında artış var. Bu işin üç tane kuralı var. Maske, mesafe, hijyen. Mutlaka maskeye dikkat edelim. Maskesiz asla sokağa çıkmalayım. Asla belirli bir mesafe dışında maskesiz bulunmayalım. Mutlyaka maskeyi hepimiz takalım. Temizlik bu işin olmazsa olmazı. Zaten temizliği dinimiz emrediyor. Bizim milletimizde temiz bir temizlik. Hijyene mutlaka dikkat edelim. Üçüncüsü ise mesafe, mutlaka aramıza 1.5 metre mesafe koyalım. Sıcak kanlı bir milletiz, bu mesafeler hoşumuza gitmiyor. İşimize gelmiyor, sevmiyor ve zorlanıyoruz. İnsanlık için, ülkemiz için buna katlanmak zorundayız. Aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Aşılanma belirli bir noktaya geldiğinde ac ısını çıkartırız. Sarılıp bırakmamayız birbirimizi. Biraz daha sabır diyoruz. Maske, mesafe ve hijyeni tekrar hatırlatıyoruz"

Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim
Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim
Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim
Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim
Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim
Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim

Halil İbrahim Aşgın, Koronavirüs, Çorum, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: 'Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü yenen başkan Aşgın, o süreci anlattı: "Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim" - Son Dakika
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