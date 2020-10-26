Korona virüsü yenen başkan görevinin başında - Son Dakika

Gaziantep Oğuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Sait Kılıç, izolasyon sürecinin ardından tekrar yaptırdığı korona virüs testinin negatif çıkması üzerine görevine başladı.

Gaziantep'te yaklaşık 2 hafta önce yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden duyuran Oğuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 14 günlük izalasyon sürecinin ardından dün yaptırdığı korona virüs testinin ise negatif çıktığını açıkladı. İzolasyon sürecinin ardından görevine dönen Başkan Kılıç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "23 ve 25 Ekim tarihlerinde yaptırmış olduğum Kovid-19 testlerimin her ikisi de çok şükür negatif çıkmıştır. 26 Ekim tarihinde Allah'ın izniyle mesai başı yaparak, Oğuzeli'miz için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dualarını esirgemeyen hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP