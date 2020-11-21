Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü - Son Dakika

Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü

21.11.2020 12:41

Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü Korona virüsü yenen belediye başkanı alkışlarla karşılandı Korona virüs ile 45 gün süren mücadeleyi belediye başkanı kazandı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 45 günden bu yana hastanede tedavi...

Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü

Korona virüsü yenen belediye başkanı alkışlarla karşılandı

Korona virüs ile 45 gün süren mücadeleyi belediye başkanı kazandı

TEKİRDAĞ - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 45 günden bu yana hastanede tedavi gören Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin belediye başkanı Rasim Yüksel hastalığı atlatarak iyileşti.

Korona virüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle ilk olarak Çorlu Devlet Hastanesi'nde ardından da sevk edildiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 haftalık bölümü yoğun bakım tedavisi olmak üzere 45 gün tedavi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel baba ocağına Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

Velimeşe Mahallesi'ne gelişinde biri kendi adına diğerleri de annesi ve kız kardeşi ile arkadaşı adına 4 ayrı adak kesilerek karşılanan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel dualar ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Annesi Fatma Yüksel kestirdiği koçun kanını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in alnına sürdü.

Baba ocağının ardından yine Velimeşe Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine geçen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in tedavisinin tamamlandığı bir süre daha istirahatine evinde devam edeceği kaydedildi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel evinin camından da eşi Ayten Yüksel ile birlikte sevenlerine el sallamayı ihmal etmedi.

Hastaneden taburcu olması ve tedavisinin tamamlanması nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürdürülen korona virüs tedavim Allah'ın izni, sevenlerimin duaları ve doktorlarımız ile sağlık çalışanlarımızın çabalarıyla tamamlandı. Bugünden itibaren hastaneden ayrılıyorum. İstirahatime bir süre daha evimde devam edeceğim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin tüm personeline dualarını ve iyi dileklerini eksik etmeyen Ergene halkıma sonsuz teşekkür ediyor, en kısa sürede aranızda olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ibarelerine yer verdi.

Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü

Rasim Yüksel, Koronavirüs, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü - Son Dakika


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