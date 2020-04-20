Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedavisi gören bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testi pozitif çıkan 14 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurladı.