Korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

UŞAK - Uşak'ta korona virüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Uşak'ta bir özel hastanede korona virüs tedavisi gören 5 kişi tedavilerinin ardından yapılan testle sonuçların negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Aralarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uçar'ın da bulunduğu 5 kişi doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Doktorlar, tedavileri yaklaşık 2 haftalık süre sonunda biten hastalara 2 hafta boyunca evden çıkmamaları gerektiğini, evde maske kullanılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini hatırlatarak herhangi bir rahatsızlık olduğunda ise mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini bildirdi.