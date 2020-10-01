Korona virüsü yenen doktor: "Çıldırmak işten bile değildi" - Son Dakika

Korona virüsü yenen doktor: "Çıldırmak işten bile değildi"

Gördüğü tedavi sonrasında korona virüsü yenerek yeniden görevine dönen Kayseri Şehir Hastanesi Fizyoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Keklik, virüs nedeniyle yaşadığı acıları anlatarak, "Çıldırmak işten bile değildi" dedi.

Korona virüsü yenen doktor:

Gördüğü tedavi sonrasında korona virüsü yenerek yeniden görevine dönen Kayseri Şehir Hastanesi Fizyoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Keklik, virüs nedeniyle yaşadığı acıları anlatarak, "Çıldırmak işten bile değildi" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizyoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Keklik'in, ateş ve halsizlik şikayetiyle yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Tedavisinin ardından virüsü yenerek yeniden görevinin başına dönen Keklik, virüs nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı. Keklik, "Normalde organize iyi işleyişi olan devasa sağlık sistemi ve sağlık ordusu, kriz durumlarında da en iyi şekilde organize olabilmektedir. Bu pandemi döneminde de organize bir mücadele verilmektedir. Bu dönem de benim gibi laboratuvar branşı doktorları da pandemi servislerinde çalışarak mücadeleye destek vermektedir. Ben bu dönemde hastalanan gruba dahil oldum. Ateş olması nedeniyle test yaptırdım sonuç pozitif olunca evde karantinaya girdim. On gün süren, düşmeyen ateş ve kas ağrılarından sonra nefes darlığı başladı, aldığınız nefesin yetmemesi o sırada yaşadığınız korku tarif edilemez. Hastaneye tekrar başvurdum. Pnömoni tablosunun ilerlemesi nedeniyle yatış yapıldı. Yoğun bakım ihtiyacı olabilirdi. Erken ve yoğun tedavi ile gidiş tersine döndü, sekiz günde hastanede tedavi oldum. Yaklaşık yirmi gün uyku uyuyamadım. Çıldırmak işten bile değildi. Nefes darlığını artırabilir diye uyku ilacı da kullanamadım. Taburcu olduktan sonra da iki hafta evde istirahat ettim. Şu an işime geri döndüm yavaş yavaş toparlıyorum günlük kısa mesafeli de olsa yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Doktorlarımızın ve sağlık sistemimizin iyi olduğunu biliyordum. Ancak bunu hasta olarak yattığım Kayseri Şehir Hastanesinde kendim tecrübe ettim. Doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan gurur duyuyorum. Tüm vatandaşlarımızın da gurur duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Keklik, "Doktorlar, sağlık çalışanları insanların sağlığı için çalışıyor. Bizler kimsenin kötü olmasını istemeyiz. Bir kişinin iyi olması sağlığına kavuşması bizi mutlu eder. Kötü olması, acı çekmesi, ölmesi bizi çok üzer. Her yaşayan ölür bu doğanın kanunudur. Sağlıkçılar, doktorlar en fazla ellerinden geleni imkanlar ölçüsünde yaparlar ölümsüzlük vaat etmezler. Bir kısım insanların sağlıkla ilgili olumsuzlukta sağlıkçıları suçlaması, şiddet uygulaması kabul edilemez. Bizler ancak elimizden geleni yaparız, gerisi takdirdir. Sağlıkçıların içimizden insanlar olduğunu sizin iyiliğiniz için mücadele ettiğini unutmayın" dedi.

(Ali Göç/İHA)

Korona virüsü yenen doktor: Çıldırmak işten bile değildi

Şehir Hastanesi, Organize, Kayseri, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü yenen doktor: 'Çıldırmak işten bile değildi' - Son Dakika

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