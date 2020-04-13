Korona virüsü yenen doktorlar görevlerine devam etmek için gün sayıyor - Son Dakika

Korona virüsü yenen doktorlar görevlerine devam etmek için gün sayıyor

İSTANBUL - Korana virüslü hastalara müdahale ederken virüse yakalanan ve tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan doktorlar, görevlerine devam etmek için gün sayıyorlar.

Korona virüs testi pozitif çıkan Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuştular. Hastalığa yakalandıktan sonra çalıştıkları hastanede tedavi altına alınan doktorlar, yeniden göreve başlamak için evlerinde geçirecekleri 14 günlük karantina sürecinin ardından görevlerine dönecekler. Yapılan son testleri negatif çıkan doktorlar tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundular.

"5-6 gün boyunca ciddi bir ateşlenme yaşadım"

Dr. Ahmet Cem Özuğuz yaptığı açıklamada, hastalarını kontrol ve muayene etmeye geldiğinde titreme gibi bir şikayetinin olduğunu belirterek, "Acil servisten tetkik yaptırdım. Tetkik sonuçlarım normal sınırlarda çıktı, ama içim rahat etmedi. Bir süre sonra titreme ve ürpermelerim daha çok artmaya başladı. Tomografi çektirdim. Burada belirli bir şikayetim olmamasına rağmen akciğer tutulumunu gördüm. Sağlık Bakanlığının rehberine uygun bir tedaviyle hastaneye yattım. 3-4 gün olarak düşündüğüm bu masum tedavi 20 günü buldu. 5-6 gün boyunca ciddi bir ateşlenme yaşadım" dedi.

Özuğuz: "Testlerimiz iyice sonuçlandığında tekrar işimizin başına geçeceğiz, bu hizmete devam edeceğiz"

Bu virüsün bizi zorla dizayn ettiğine dikkat çeken Özuğuz, "Belki de bizi kaybettiğimiz değerlere doğru götürüyor. Toplumsal empati duygusunun oluşması gerekiyor. Görmediğiniz bir virüs ile savaşıyorsunuz. Dolayısıyla yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı oluyor. O kadar sıkıntılı bir süreç ki, taburcu olduktan sonra da yine izolasyona girdim. 14 gün boyunca 6 yaşındaki çocuğumu hala göremedim. Testlerimiz iyice sonuçlandığında tekrar işimizin başına geçeceğiz, bu hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terekeci: "İzolasyon ve karantina süreçlerinin ciddiye alınması gerekiyor"

Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci de çok ciddi belirtisinin olmadan korona virüse yakalandığını fark ettiğini söyleyerek, "Daha önce takip ettiğim koronavirüs dolayısıyla vefat eden bir hastam oldu. Çok hafif sırt ağrım vardı. Bu durumdan şüphelenip tomografi çektirdim. Akciğerlerimde korona virüs vakalarında ortaya çıkan belirtileri gördük. Korona virüs olduğu netleşince tedaviye başladık. Ardından PCR testi oldum, fakat sonucunu beklemeden hastaneye yatıp tedavi sürecine geçtik. Testlerimiz tahmin ettiğimiz gibi pozitif geldi. 18 gün hastanede yattım, zorlu bir dönemdi. Bu süreçte ishal, ateş, koku alma gibi birçok belirtiler gerçekleşti. Doktor olsak dahi olayın nereye gideceğinin öngörülemediği bir dönemden geçtik, hafife alınacak bir salgın değil. Bu yüzden izolasyon ve karantina süreçlerinin ciddiye alınması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"Çok kısa bir süre sonra tekrar geri gelip hastalara şifa vermeye çalışacağım"

Terekeci, hastanedeki hastaya temas ettikten sonra kendisinde bir şüphe hissetmeye başladığını vurgulayarak, "İlk 3 gün eve gittiğimde kendimi ayrı bir odaya aldım, izole ettim ve aileme yaklaşmadım. Bu sayede aileme yapılan testler negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı çok iyi bir süreç yönetiyor. Bu süreçte ailemden uzak kalmam ve ne olacağını bilemem, belirsizlik insanı olumsuz etkiliyor. Bu hem tıbbi hem sosyal hem de ekonomik bir savaş. Bu savaşta hem yakınlarımızı hem tanımadığımız insanları düşünmemiz gerekiyor. İzolasyon ve karantina kurallarına uymamız gerekiyor. Aksi takdirde bu bir çığ gibi büyüyebilir. İkinci testim de negatif çıktı. Çok kısa bir süre sonra tekrar geri gelip hastalara şifa vermeye çalışacağım" şeklinde konuştu.