Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Silivri'de korona virüs testi pozitif çıkan 54 yaşındaki kadın hasta, ateş, solunum sıkıntısı ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart'ta Kolan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkikiler sonrası testin pozitif çıkan Feriha Bingöl , 13 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 54 yaşındaki Feriha Bingöl, Hastane çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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