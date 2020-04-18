Korona virüsü yenen hasta sağlık çalışanları ile oynayarak taburcu oldu - Son Dakika

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Korona virüsü yenen hasta sağlık çalışanları ile oynayarak taburcu oldu
7 saat önce
Korona virüsü yenen hasta sağlık çalışanları ile oynayarak taburcu oldu Zonguldak'ta sağlık çalışanları taburcu olan hastayı oynayarak yolcu etti.
Korona virüsü yenen hasta sağlık çalışanları ile oynayarak taburcu oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta sağlık çalışanları taburcu olan hastayı oynayarak yolcu etti.
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir süredir tedavi olan Meliha Kulakçı tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan 62 yaşındaki Meliha Kulakçı, 9 gün boyunca Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gördü.
Sağlığına kavuşan Meliha Kulakçı, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde tedavi gördüğü odadan çıktı. İyileşen hastalarını alkışlayan sağlık çalışanları ardından Kulakçı ile birlikte oyun havası oynadı. Kulakçı bir süre oynadıktan sonra hastaneden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:56 Kaynak: İHA
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