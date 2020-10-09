- Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

- Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu

09.10.2020 17:37

- Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu Antalya'nın Alanya ilçesinde, yakalandığı korona virüsü yenen hemşire Hatice Soylu, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

- Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yakalandığı korona virüsü yenen hemşire Hatice Soylu, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde görev yapan bir hemşire Hatice Soylu, yurtdışından misafirlerinin gelmesinin ardından korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan testte hemşirenin sonuçları pozitif çıkması üzerine Soylu, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Hastanede kısa sürede hastalığı yenerek sağlığına kavuşan hemşire Soylu, mesai arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Hatice Soylu, 14 günlük karantina süresini evinde geçirecek.

- Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
- Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
- Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
- Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu

Hatice Çarpar, Koronavirüs, Hemşire, Alanya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı
Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü         
17:37
Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı         
17:15
Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler         
16:50
Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor         
16:01
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu         
15:57
Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi         
15:37
7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler         
15:35
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 17:48:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei