Korona virüsü yenen hemşire, "Hastalarıma bulaştırdım mı diye endişem oldu" - Son Dakika

Korona virüsü yenen hemşire, "Hastalarıma bulaştırdım mı diye endişem oldu"

03.02.2021 09:47
Korona virüsü yenen hemşire,

Covid-19 ile mücadelenin aşılama ile birlikte sürdüğü bu günlerde eşi ve iki çocuğuyla birlikte korona virüsü yenen hemşire Derya Karaca Kadı, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Covid-19 ile mücadelenin aşılama ile birlikte sürdüğü bu günlerde eşi ve iki çocuğuyla birlikte korona virüsü yenen hemşire Derya Karaca Kadı, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. Genç hemşire, "Acaba hastalarıma bulaştırdım mı diye endişem oldu. Çünkü bizim hastalarımız kanser hastaları onlar için de ayrı bir endişe duydum. Gerçekten ölüm ve yakınlarımızı kaybetme korkusu oldu" dedi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı tüm dünyada mücadele sürüyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları hastalara şifa olmalarının yanı sıra kimi zaman kendileri de korona virüse yakalanıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Jinekolojik Onkoloji servisinde sorumlu hemşire olarak görev yapan 33 yaşındaki Derya Karaca Kadı da eşi ve iki çocuğuyla birlikte korona virüs geçirdi. Genç hemşire bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Karaca Kadı, eşi ve iki çocuğunun da hastalığı ağır şekilde yaşadığını ifade etti. Genç hemşire, hastalığı sürecince, pozitif çıkana kadar hastalarına virüs bulaştırmış olabileceği düşüncesinin kendisini çok endişelendirdiğini belirtti. Herkesin korona virüse karşı durumun ciddiyetini anlaması gerektiğini belirten Karaca Kadı, Covid-19'a karşı tüm vatandaşları önlemleri uygulama noktasında uyardı.

"GERÇEKTEN ÖLÜM VE YAKINLARIMIZI KAYBETME KORKUSU OLDU"

Jinekolojik Onkoloji servisinde sorumlu hemşire olarak görev yapan Derya Karaca Kadı, korona virüs geçirdiği sürece dair, "Yaklaşık bir ay önce geçirdim. Kimden geçtiğini anlayamadık maalesef. Alanda çalıştığımız için çok fazla insanla karşılaşıyoruz. Aslında korunmamıza rağmen maalesef geçebiliyor. Sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Maskelerimizin mutlaka kapalı olması gerekiyor. Evliyim 2 çocuğum var, Eşim pozitif oldu. İki çocuğum da o semptomları gösterdiler. Yüksek ateş ve öksürük ikisinde de bir hafta boyunca devam etti. Çok ağır geçirdik, gerçekten ölüm ve yakınlarımızı kaybetme korkusu oldu. Kendim için endişelendim ama pozitif olana kadar geçen sürede kimlere bulaştırmış olabilirim diye de çok endişelendim. Çok dikkat etmemize rağmen aynı evin içinde hepimiz geçirdik. Daha kötü olabilirdik. Hastaneye yatış gerektirebilirdi. Ölüm korkusu bizi gerçekten çok etkiledi" diye konuştu.

"ACABA HASTALARIMA BULAŞTIRDIM MI DİYE ENDİŞEM DE OLDU"

İnsanların korona virüse karşı dikkatli olması ve kurallara uyması gerektiğini ifade eden genç hemşire, "Çok üzücüydü, gerçekten çok etkilendim, çok ağır geçirdim. Sekizinci güne kadar gerçekten çok ağır ateşle geçirdim. Belirti verene kadar hastanede çalışmaya devam ettim. Acaba hastalarıma bulaştırdım mı diye endişem de oldu. Çünkü bizim hastalarımız kanser hastaları onlar için de ayrı bir endişe duydum ve gerçekten hastalıktan kendimi koruyamadığım için üzüldüm. Yakınlarında olmadığı için ya da kötü geçiren olmadığı için geçirmeyeceklerini düşünüyorlar. Biz içindeyiz ve arkadaşlarımızı kaybettik. Durumun ciddiyetinin farkındayız insanların da farkına varması gerekir. Geçirmeden geç olmadan. Lütfen mesafelerine, el hijyenlerine dikkat etsinler. Maskelerini lütfen taksınlar, doğru kullansınlar" ifadelerini kullandı.

(Hasibe Karadağ - Volkan Kayalar/İHA)

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kanser, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü yenen hemşire, 'Hastalarıma bulaştırdım mı diye endişem oldu' - Son Dakika


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