Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı

07.12.2020 10:56

- Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı Sağlığına kavuşan hemşire tekrardan göreve başladı Eskişehir Şehir Hastanesi Korona Virüs Yoğun Bakım Servisi hemşiresi Aysun Şimşek: "Gözlerimi kapattığım zaman bir daha uyanamayacakmışım gibi bir his aldım" Eskişehir'de salgınla mücadele...

- Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı

Sağlığına kavuşan hemşire tekrardan göreve başladı

Eskişehir Şehir Hastanesi Korona Virüs Yoğun Bakım Servisi hemşiresi Aysun Şimşek:

"Gözlerimi kapattığım zaman bir daha uyanamayacakmışım gibi bir his aldım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de salgınla mücadele ederken korona virüse yakalanan 29 yıllık hemşire Aysun Şimşek, zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak tekrardan görevine başladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Korona virüs (Covid-19) Yoğun Bakım Servisi'nde hemşirelik yapan 47 yaşındaki Aysun Şimşek, salgına karşı mücadele verirken hastalığa yakalandı. İlk başlarda bahar nezlesi olduğunu düşünen evli ve 2 çocuk annesi Şimşek, test yaptırmasının ardından hastalığa yakalandığını öğrendi. Tedavi sürecinin başlamasıyla 14 günlük karantinaya giren Aysun hemşire, sağlığına kavuşmasının ardından tekrardan göreve başlayarak Covid-19 hastalarıyla ilgilenmeye başladı. Karantina döneminde yaşadığı korku ve sıkıntıları anlatan Şimşek, hastalık sürecinin çok ciddi olduğunu söyleyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Ailemize götürüp onlara bulaştırmak bizi çok tedirgin etti"

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren korona virüs servisinde çalıştığını ifade eden Aysun Şimşek, ailesinden bir süre uzak kaldığını belirtti. Aynı evde olmalarına rağmen çocuklarını görmediğini söyleyen Şimşek, "Covid-19 servisinde çalışmak bizi ilk başta tedirgin etti. Bize bir şey olmasından çok ailemize götürüp onlara bulaştırmak bizi çok tedirgin etti. Mümkün olduğu kadar kendimizi ve onları korumaya çalıştık, ama ne kadar dikkat edersek edin bir şekilde bulaşıyor. Günlerce düşünüyorsunuz, 'Bunu nereden aldım, nereden temas ettim' diye. Bu sorunuz cevabını bulamıyorsunuz maalesef. Korona virüsün ilk sürecinde, eşim ve çocuklarla aynı evdeydik ama odalarımızı ayırmıştık. Mümkün olduğu kadar aynı sofrada yemek yememiştik. 3 ay böyle bir süreç geçirdik. Sonrasında biraz gevşemiştik ve ben hasta oldum" şeklinde konuştu.

"Oğlum okuldan ağlayarak geldi"

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oğlunun ağladığı söyleyen Hemşire Aysun Şimşek, daha sonra yaşananları şöyle aktardı:

"Serviste 2 arkadaşım virüs kapmıştı ve ben de onlarla temaslıydım. Test verdikten sonra hiç Covid olduğumu düşünmemiştim. Çok belirti ve semptomum yoktu. Kendimi Alerjik Rinit gibi düşünmüştüm. Testim pozitif çıktı. Bu süreç çok kötüydü çünkü adını bilmediğiniz tam bilinirliği olmayan bir hastalık tanısı almıştım. Ondan sonra da 'Eşime veya çocuklara bulaştırdım mı' korkusu başladı. Akşam eve gittiğim zaman; üzerimi değiştiriyorum, duş alıyorum, evdeki yemeği yiyorum ama çocuklarım büyük olsa bile benim yanıma yaklaşmak istiyorlar. Onları sevmemi veya öpmek istiyorlar. Ben onların hepsinden uzak durmak zorunda kaldım. Yanıma oturdukları zaman onlardan uzaklaştım. Bu durum da onları çok gerdi. Ben covid olduğum zaman oğlum ağladı. Temaslı olduğu için okuldan almak zorunda kaldı eşim. Okuldan ağlayarak geldi."

"Ben günlerce ışığı kapatmadan uyumak zorunda kaldım"

Sağlıkçı olmasına rağmen hastalık sürecinin çok zorlu olduğunu belirten Aysun Şimşek, karantina döneminde ışıkları açarak uyuduğunu belirtti. Gözlerini kapattığı zaman bir daha uyanamayacakmış hissine kapıldığının altını çizen Şimşek, "Ben sağlıkçı olmama rağmen bu süreç çok zordu. Bazı şeyleri bilmek insanı daha tedirgin ediyor. Hastalık sürecini az çok biliyorsunuz. Hangi günlerde neler yaşayabileceğinizi biliyorsunuz. Bugün iyiyim ama yarın nasıl olacağınızın garantisi yok. İlk tanı konulduğunda, tünele girdiğimi ve sonunun görünmediğini düşündüm. Kendime hissettirdiğim şey buydu. Ben günlerce ışığı kapatmadan uyumak zorunda kaldım. Gözlerimi kapattığım zaman sanki bir daha uyanamayacakmışım gibi bir his aldım. 14 gün bir odanın içerisinde tek başıma kaldım. Bu çok üzücüydü. Bir taraftan da vefat eden arkadaşlarım var ve bunlardan biri de ben miyim acaba diye endişelendim. Kesinlikle mesafe ve maskeye dikkat edilmeli. O süreci yaşamak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı
Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı
Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı
Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Eskişehir, Hemşire, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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