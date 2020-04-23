Korona virüsü yenen kadını alkışlarla uğurladılar - Son Dakika

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Korona virüsü yenen kadını alkışlarla uğurladılar
7 saat önce
Korona virüsü yenen kadını alkışlarla uğurladılar Adana'da yeni tip korona virüsü yenen bir kadın hasta, sağlık görevlileri tarafından alkışlarla uğurlandı Virüsü yenen 61 yaşındaki Hamidiye Metin'in yakını, sağlık görevlilerine "iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti Adana'da yeni tip...
Korona virüsü yenen kadını alkışlarla uğurladılar
Adana'da yeni tip korona virüsü yenen bir kadın hasta, sağlık görevlileri tarafından alkışlarla uğurlandı
Virüsü yenen 61 yaşındaki Hamidiye Metin'in yakını, sağlık görevlilerine "iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti
ADANA - Adana'da yeni tip korona virüsü yenen 61 yaşındaki kadın, sağlık görevlileri tarafından alkışlarla uğurlandı.
Yeni tip korona virüse yakalanıp hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşlar, bir biri iyileşmeye ve sağlık çalışanları tarafından alkışla uğurlanmaya devam ediyor. Adana'da da Seyhan Devlet Hastanesine korona teşhisi konularak tedavisi başlanan Hamidiye Metin bugün yapılan son testleri negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. Sağlık görevlileri bu müjdeli haberi Metin'in kaldığı hastane odasının kapısını kendisine haber verdi. Odadan çıkan Metin'i sağlık görevlileri alkışlarla "Geçmiş olsun" dedi. Metin ise alkışa selamla karşılık verip teşekkür etti. Hamidiye Metin'i kapıda bekleyen bir yakını ise sağlık görevlilerine "İyi ki varsınız Allah yardımcınız olsun" diyerek teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:45 Kaynak: İHA
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