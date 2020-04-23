Korona virüsü yenen kadını alkışlarla uğurladılar - Son Dakika

Korona virüsü yenen kadını alkışlarla uğurladılar

Adana'da yeni tip korona virüsü yenen bir kadın hasta, sağlık görevlileri tarafından alkışlarla uğurlandı

Virüsü yenen 61 yaşındaki Hamidiye Metin'in yakını, sağlık görevlilerine "iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti

ADANA - Adana'da yeni tip korona virüsü yenen 61 yaşındaki kadın, sağlık görevlileri tarafından alkışlarla uğurlandı.

Yeni tip korona virüse yakalanıp hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşlar, bir biri iyileşmeye ve sağlık çalışanları tarafından alkışla uğurlanmaya devam ediyor. Adana'da da Seyhan Devlet Hastanesine korona teşhisi konularak tedavisi başlanan Hamidiye Metin bugün yapılan son testleri negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. Sağlık görevlileri bu müjdeli haberi Metin'in kaldığı hastane odasının kapısını kendisine haber verdi. Odadan çıkan Metin'i sağlık görevlileri alkışlarla "Geçmiş olsun" dedi. Metin ise alkışa selamla karşılık verip teşekkür etti. Hamidiye Metin'i kapıda bekleyen bir yakını ise sağlık görevlilerine "İyi ki varsınız Allah yardımcınız olsun" diyerek teşekkür etti.