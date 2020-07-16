Korona virüsü yenen Maçoğlu, göreve başladı - Son Dakika

Korona virüsü yenen Maçoğlu, göreve başladı

Korona virüsü yenen Maçoğlu, göreve başladı Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için 26 gün hastane ve evde karantinada olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, tedavi süresinin tamamlanmasının ardından göreve başladı.

Korona virüsü yenen Maçoğlu, göreve başladı

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TUNCELİ - Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için 26 gün hastane ve evde karantinada olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, tedavi süresinin tamamlanmasının ardından göreve başladı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Hastanede yapılan test sonucu Maçoğlu'nda Covid-19 tespit edilmişti. Maçoğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra 14 gün daha evde karantina da kaldı. Karantina sürecinde 3 kez test sonucu negatif çıkan Maçoğlu, bugün Tunceli Belediye'sinde görevinin başına geçti.

26 güne yakındır Korona virüsünden kaynaklı evde ve hastanede karantinada olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu" Bu süreç içerisinde gerek dostlarımız, Dersimliler buranın dışında yaşayanlar, basın emekçilerinin ilgisini gördük. Öncelikle herkesin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Sağlık emekçileri, işçiden sağlık müdürüne kadar ebesi, hemşiresi, doktoru bütün sağlık emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Belediye de çalışan arkadaşlarım uzun süreden beri bizi yalnız bırakmadı belediyenin işlerini yaparken bizleri aratmadılar" dedi.

Vatandaşların bilim kurulunun almış olduğu tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Maçoğlu "Hepimiz biliyoruz bu süreç hepimiz için bir risk biz elimizden geldiğimizde kurallara dikkat etmeye çalıştık ama kaçırdık bir şeyleri. Daha çok dikkat etmeye çalışacağız. Halkın içinde olan kişiler birkaç şeyde de olsa eksiklik yapabiliyor. Bu bizim eksikliğimiz fakat halkımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabi ki fiziki aralık ve mesafelere dikkat etmemiz lazım. Artık bundan sonra bütün insanlara çağrımız maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek bilim kurulunun uyarılarını dikkate alsınlar"ifadelerini kullandı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, Koronavirüs, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüsü yenen Maçoğlu, göreve başladı - Son Dakika
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