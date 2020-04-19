Korona virüsü yenen sağlık çalışanı alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Korona virüsü yenen sağlık çalışanı alkışlarla taburcu edildi

BOLU - Bolu'da, korona virüsü yenen sağlık merkezi memuru, tedavisinin tamamlandığı hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bolu Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi'nde memur olarak çalışan Veysi Aktürk, yüksek ateş ve kuru öksürük belirtileri göstermesi üzerine hastaneye gitti. Aktürk'e yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandı. Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Veysi Aktürk'ün, tekrar yapılan korona virüs testleri negatif çıktı. Virüsü yenen ve hastanedeki işlemleri tamamlanan Aktürk, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

"Ümitsizlik yok, ölmek yasak"

Taburcu edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktürk, "Tedavi gördüğüm Fizik Tedavi Hastanesinden bugün taburcu oldum. Hastane hizmeti ile ilgili yazdığım mektubu Başhekim Erdal Dilekçi hocama takdim ettim. Beni uğurlayan Sağlık Hizmetleri Başkanım Mehmet Balcı'ya, İş adamı abim Ali Mutluer'e, Başhekim Erdal hocama, BAİBÜ Başhekim yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kayhan hocama, hastane müdürlerim Arzu hanım ve İbrahim bey kardeşime, Sağlık-Sen Başkanım Sami Yılmaz ve Değerli dostum Yusuf Bozdoğan, İsmail Hakkı kardeşim, Nöbetçi Hemşire hanım kardeşlerime, bu süre içerisinde dualarını esirgemeyen ağabeylerime, aileme siz kıymetli dost, ahbap ve kardeşlerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Koranayı sadece ben değil hep birlikte yendik, birlikte başardık ve yine diyorum ki panik yok, ümitsizlik yok, ölmek yasak. Hep birlikte başaracağız Türkiye" ifadelerini kullandı.