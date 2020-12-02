Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı - Son Dakika

Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı

02.12.2020 11:28

- Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı Tuzla'da pazar esnafına HES kodu sorgulaması Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede kurulan semt pazarlarında, pazarcı esnafına HES Kodu sorgulaması yapılıyor.

- Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı

Tuzla'da pazar esnafına HES kodu sorgulaması

İSTANBUL - Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede kurulan semt pazarlarında, pazarcı esnafına HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Karantinada olması gereken esnafın, semt pazarı açılmadan tespit edilerek vatandaş ile teması engelleniyor

Tuzla'da Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sıklaştırılarak devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla artan çalışmalar ile Koronavirüs salgınının bulaş hızı yavaşlatılmaya çalışılıyor. Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede kurulan semt pazarlarında, pazar esnafına zabıta ekipleri tarafından HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Vatandaşların semt pazarına gelmeden önce yapılan denetimler ile esnafla vatandaş arasında güvenlik köprüsü oluşturuluyor. Bu sayede karantinada olması gereken esnafın pazar tezgahı açılmasına izin verilmiyor. Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gelen ve Koronavirüs'ü yeni atlatan Celalettin Kaya isimli vatandaş," Sosyal mesafelerimizi korumamız gerekiyor. Ben yaşadım. Daha yeni çıktım. Tavsiye ediyorum kimse birbirine yaklaşmasın. Denetimleri gördüm. Güzel bir uygulama. Takdir ediyorum" dedi.

"Esnafa tek tek HES kodu soruyorlar"

Eyüp Beyter isimli pazarcı esnafı, " Bize gelip maske olsun, eldiven konusu olsun, mesafe konusunda gelip uyarılarda bulunuyorlar. Sabah zabıta ekipleri geliyor esnafa tek tek HES kodu soruyor. Biz de çıkarıp gösteriyoruz. Ona göre arkadaşlar çıkıp gidiyorlar. Bir problem de çıkmıyor" dedi. Bir diğer pazarcı esnafı ise, " Belediyemizin denetimleri çok iyi. Çok memnunuz. Düzenli çalışıyorlar. Özellikle maske konusunda çok ciddi önlemler alıyorlar" dedi

"Denetimlerden rahatsız değiliz"

Bir basın mensubunun 'Denetimlerden rahatsız oluyor musunuz?' sorusunu cevaplayan pazarcı esnafı Fırat Başkurtlu, "Tam tersi gayet iyi. Ne kadar erken o kadar iyidir. En iyisi bu. Burada sık sık denetimler yapılıyor. Kontroller iyi. Mesela hasta olup tezgahını açanlar var. O yüzden denetimler şu an çok iyidir" şeklinde konuştu.

Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı
Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı
Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı
Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı
Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı
Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı
Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı
Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı

Şadi Yazıcı, HES kodu, Zabıta, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs'ü yenen vatandaş pazara çıktı, denetimlerden memnun kaldı - Son Dakika


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