Korona virüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Bartın'da korona virüsü yenerek taburcu edilenlerin sayısı ise 25 oldu.

Taburcu edildiği sırada kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür eden yaşlı adam "Bende hepinizi alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

BARTIN - Bartın 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan 67 yaşındaki yaşlı adam alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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