Korona virüsü yenerek taburcu olan Boks Milli Takım Baş Antrenörü Dumlupınar'dan tedbirlere uyun... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsü yenerek taburcu olan Boks Milli Takım Baş Antrenörü Dumlupınar'dan tedbirlere uyun... - Son Dakika

Korona virüsü yenerek taburcu olan Boks Milli Takım Baş Antrenörü Dumlupınar'dan tedbirlere uyun...

6 saat önce

Korona virüsü yenerek geçtiğimiz günlerde taburcu olan Türkiye Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar tedavi sürecini anlattı.

Korona virüsü yenerek taburcu olan Boks Milli Takım Baş Antrenörü Dumlupınar'dan tedbirlere uyun..., System.String[]

Korona virüsü yenerek geçtiğimiz günlerde taburcu olan Türkiye Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar tedavi sürecini anlattı. Dumlupınar, "Bu yenilmeyecek bir hastalık değil. Biz Allah'ın izniyle bunu yeneriz. Önemli olan bunu ne kadar az zararla atlatabildiğimiz. Bunun için de bazı tedbirler almamız gerekiyor. Eğer bugün evde kalın deniliyorsa, kalacağız, kalmamız gerekiyor. Bize bir şey olmaz demeyeceğiz. Bu sorumsuzluğu yapmamamız gerekiyor." dedi.


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuların belirlendiği Avrupa Kota Müsabakalarının korona virüs nedeniyle askıya alınması sonrasında yurda dönen Türkiye Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile sporcusu Serhat Güler'e 21 Mart'ta korona virüs tanısı konuldu. Hastanedeki tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Seyfullah Dumlupınar, tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Dumlupınar, kota müsabakalarına hazırlanmak üzere sporcu kafilesiyle 2 Mart'ta İngiltere'ye uçtuklarını ve Sheffield kentinde kampa girdiklerini söyledi. Kamp süresince tedbirlere çok önem verdiklerini anlatan Dumlupınar, müsabakaların askıya alınmasıyla Türkiye'ye döndüklerini aktardı.


Yurda dönüşü sonrasında kendisini karantinaya aldığını ifade eden Dumlupınar, "2,5 ay yurt dışındaydım. Döndüğümde sarılmayı bırakın, tokalaşma dahi yapmadım. Bu benim için milli bir dava. Riske atmamak için gerek çocuklarımla, gerek etrafımdakilerle tokalaşmadım." şeklinde konuştu.


Dumlupınar, hastalığın başlangıçta hiçbir belirti göstermediğini buna rağmen aldığı kişisel tedbirlerle virüsün çevresindekilere bulaşmasının önüne geçtiğini kaydetti.


Boks Milli Takımı'ndaki bir sporcusuna pozitif tanısı konulmasıyla kendisi açısından da sürecin başladığını dile getiren Dumlupınar, yaşadıkları sonrasında sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti. Dumlupınar, "İlk başta semptomların hiç biri gözükmedi. Evdeki karantina sürecinde ufak öksürük başladı. Biraz nefes darlığı hissettim. Milli Takım'dan gelen öğrencilerimizden biri İstanbul'da hastaneye gitmiş ve pozitif çıkmış. Bunun ardından bende de olduğunu düşündüm. Çünkü; yirmi gün beraberdik. İl Sağlık Müdürlüğü'nü aradım ve beni evden aldılar. Tekrar hastaneye gittik ve testlerim yapıldı. Sonucun pozitif çıktığını öğrendim. Şunu belirtmek istiyorum; eğer önlemleri almasaydım belki de başta ailem, komşularım hatta bütün öğrencilerime bulaştırabilirdim." İfadelerini kullandı.


Dumlupınar, sonuçla birlikte Bayburt'ta hastaneye yatırıldığını ve tedavi sürecine başlandığını anlattı. Hastanedeki süre boyunca kendisiyle bire bir ilgilenildiğini kaydeden Dumlupınar "İnanır mısınız; en üst seviyede hizmet gördüm. Hijyenik olarak odamın havalandırılması, temizlenmesi, benimle çok iyi ilgilendiler. Bire bir ilgilendiler. Buradan bütün sağlık çalışanlarımıza, hastane personelimize hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.


Dumlupınar, tedavi sürecinde bağışıklığı güçlendirici besinlere ağırlık verdiğini aktararak, "Özellikle sarımsak, soğan bunları çok tükettim. Ondan sonra ceviz büyüklüğünde doğal propolisten her sabah namazı sonrası parça parça yiyordum. Bir de bal içine polen, zencefil, zerdeçal ve çörek otuyla birlikte karıştırıp macun yapmıştım. Sabah aç karnına bunları yiyordum." diye konuştu.


Hastalıkla mücadelede moral durumun son derece önemli olduğuna vurgu yapan Dumlupınar, "Hiçbir gün ben hastayım diye yatmadım. Normal zamanlarda koltukta oturdum. Kitap okudum. İbadetimi yaptım. Antrenman dahi yaptım. Öyle gün oldu ki; odanın içinde 40 dakika yürüdüm. Yapabileceğim kadar fiziksel antrenmanlar yaparak kendimi üst seviye hissettim. Bunu gerek zihinsel gerekse de fiziksel olarak yaptım. Bu bir savaş. Bu savaşı kazanmam lazım. Savaşımı sonuna kadar verdim. Allah-ü Teala nasip etti. Ben bu savaşı kazandım." ifadelerini kullandı.


Karantina sürecinin evinde devam ettiğini bildiren Dumlupınar, aile bireyleriyle sosyal mesafe kuralını gözeterek bir araya geldiğini söyledi.


65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı kişilerin ikametlerini terk etmelerini sınırlandıran genelgenin bu noktada hayati önemde olduğunu vurgulayan Dumlupınar, "Virüs genç nüfusu etkilemiyor ama kendilerine bulaşıyor aslında. Bunlar hasta olduklarını bilmedikleri için yayılmasına vesile olan kişiler. Bu çok büyük bir tehlike. Bu konuyu özellikle çok önemsiyorum. Devletimizin vermiş olduğu kararı sonuna kadar destekliyorum." ifadeleriyle karara destek çıktı.


Uzmanların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarına da destek veren Dumlupınar, "Şu anda 65 yaş ve üstü büyüklerimiz evde kalıyor. Yirmi yaş altı gençlerimiz evde kalıyor. Bu çok güzel bir şey. Mecbur kalmadıkça evde kalalım. Evde kalalım ki; biz bize yetelim. Biz farklı bir milletiz, farklı bir devletiz. Yaklaşık 20 yıldır dünyanın her tarafını geziyorum. Yirmi yıl önceki Türkiye ile şu andaki çok farklı. Artık saygı duyulan bir ülkeyiz. Onun için bu saygı duyulan ülkeye layık olarak yaşamak durumundayız. Biz de saygı duyulan bir millet olabilmemiz için bu kurallara uymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.


Korona virüsle mücadele sürecinin Türkiye'nin lider bir ülke olduğunu tescillediğini belirten Dumlupınar, açıklamalarında şunları söyledi: "Ben şunu söylüyorum; milletimize özellikle belirtmek istiyorum. Biz insana insan değeri veren bir ülkede yaşıyoruz. Avrupa artık yaşlı insanları ölüme terk ederken biz önceliği yaşlı insanlara veriyoruz. Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde uygulandığı, vatandaşlarına insan gibi muamele eden bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Özellikle korona virüs nedeniyle Avrupa da, tüm dünya da gördü ki; hakikaten Türkiye gerçekten lider bir ülke." - BAYBURT

Dumlupınar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:10
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 17:31:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü yenerek taburcu olan Boks Milli Takım Baş Antrenörü Dumlupınar'dan tedbirlere uyun... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]