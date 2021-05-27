Korona virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar Euro - Son Dakika

Korona virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar Euro

27.05.2021 13:37
Korona virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar Euro, System.String[]

Yapılan bir araştırmaya göre; korona virüs salgınının etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar Euro değer kaybetti.

Yapılan bir araştırmaya göre; korona virüs salgınının etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar Euro değer kaybetti. En değerli kulüpler arasına Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi.

Avrupa futbolunda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. Her yıl hazırlanan 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Son beş yılda yüzde 44 değer kazanan 32 kulüp, korona virüs nedeniyle son bir yılda yüzde 15 değer kaybetti. Geçen yıla göre kulüplerin toplam değeri 6 milyar 100 milyon Euro kayıpla 33 milyar 600 milyon Euro olarak belirlendi.

GALATASARAY 27'NCİ, FENERBAHÇE İSE 32'NCİ

Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı arasında Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, son beş yıldır listede olan Beşiktaş ise liste dışı kaldı. Bu yıl yüzde 6 değer kaybeden Galatasaray, 345 milyon Euro'luk değeriyle 27'nci sıradaki yerini korudu. Atalanta ve Marsilya gibi bu sezon listeye yeniden giriş yapan Fenerbahçe ise 184 milyon Euro'luk değeriyle 32'nci sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ YİNE REAL MADRİD

Listenin ilk sırasında ise bir kez daha Real Madrid yer aldı. Üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli kulübü olan İspanyol devine 2 milyar 909 milyon Euro değer biçildi. Geçen sezon üçüncü sırada yer alan Barcelona, 2 milyar 869 milyon Euro'luk değeriyle ikinci, İngiliz devi Manchester United ise 2 milyar 661 milyon Euro'yla ikinciliği kaybederek, üçüncü sıraya geriledi. Ancak üç kulüp de korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ciddi değer kaybetti. Manchester United yüzde 20, Real Madrid yüzde 16, Barcelona ise yüzde 10'luk düşüş yaşadı.

"FUTBOLDA ARTIK YENİ REFORMLARA İHTİYAÇ VAR"

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Covid-19 salgını gösterdi ki, artık futbolda yeni reformlara ihtiyaç var. Tüm kulüpler için maddi zararın boyutları çok fazla ve birçok büyük kulüp borçları ödeme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu yüzden özellikle UEFA'nın doğru yaptırımlarla kulüpleri kontrol altında tutması gerekiyor. Bunu da Finansal Fair-Play'i doğru uygulayarak başarabilir" dedi.

Yapılan araştırmaya göre Avrupa'da en değerli 10 kulüp şöyle:

1- Real Madrid (İspanya) 2 milyar 909 milyon

2- Barcelona (İspanya) 2 milyar 869 milyon

3- M.United (İngiltere) 2 milyar 661 milyon

4- B. Münih (Almanya) 2 milyar 621 milyon

5- Liverpool (İngiltere) 2 milyar 284 milyon

6- M.City (İngiltere) 2 milyar 170 milyon

7- Chelsea (İngiltere) 1 milyar 875 milyon

8- PSG (Fransa) 1 milyar 754 milyon

9- Tottenham (İngiltere) 1 milyar 708 milyon

10- Juventus (İtalya) 1 milyar 445 milyon

27- Galatasaray (Türkiye) 345 milyon

Korona virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar Euro

Koronavirüs, Galatasaray, Türkiye, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar Euro - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok

Son Dakika Haberleri
15:24 "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
"DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı         
15:24
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar Euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement