Korona virüsün Delta mutasyonu Ukrayna'ya sıçradı - Son Dakika

Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonunun Ukrayna'da tespit edildiği belirtildi.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Hindistan'da ortaya çıkan ve 80'den fazla ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonu bu kez de Ukrayna'da görüldü. Rusya'da bulunan ve Ukrayna'ya dönen 66 yaşındaki bir anne ile 16 yaşındaki çocuğunda görülen Delta mutasyonu, ülkedeki ilk vakalar olarak kayda geçti. Ukraynalı anne ve çocuğu karantinaya alındı.

Ukrayna'da salgının başından bu yana 2 milyon 230 bin 977 vaka, 52 bin 123 can kaybı kayıtlara geçti.

(Bekir Keskin/ İHA)