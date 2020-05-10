Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti - Son Dakika

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Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti
6 saat önce
Dünya hala korona virüsün pençesinde.
Dünya hala korona virüsün pençesinde. mücadele sürerken, ABD ve İtalya'da ölü sayısı artıyor. Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti. 280 binden fazla insan ölürken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 441 bini aştı. Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da ölü sayısı 30 bini aşmış durumda. En fazla vaka ve ölümün gerçekleştiği ABD'de ise, 1 milyon 347 bin 309 kişide Covid-19 tespit edildi. Ölü sayısı 80 bini aştı. Afganistan da ise, korona virüs salgını dolayısıyla dağıtılan yardımda kan aktı. Yardımlarda haksızlık yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protestolarda 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Almanya'da da camilerin ibadete açılmasıyla birlikte hamburg merkez camiinde bir buçuk ayın ardından ilk namaz kılındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:50 Kaynak: İHA
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