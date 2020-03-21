Korona virüsün görülmediği tek yer Antarktika - Son Dakika
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Korona virüsün görülmediği tek yer Antarktika

6 saat önce

Antarktika, korona virüs salgının yayılmadığı tek kıta konumunda bulunuyor.

Korona virüsün görülmediği tek yer Antarktika, System.String[]

Antarktika, korona virüs salgının yayılmadığı tek kıta konumunda bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını 6 kıtanın tamamını etkisi altına aldı. Antarktika, küresel salgından etkilenmeyen tek kıta konumunda bulunuyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Antarktika'da bulunan Concordia İstasyonu'nda araştırma görevlisi olan Stijn Thoolen, dünyadaki salgın haberlerini takip ettiklerini ve endişe duyduklarını söyledi. Thoolen, ekibinde yer alan Fransız ve İtalyan bilim insanlarının ülkelerinden gelen haberler nedeni ile çok üzgün olduklarını kaydetti. Thoolen, ailesine ve arkadaşlarına evde kalın uyarılarında bulundu.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 303 bin 154'e, toplam ölü sayısı 12 bin 962'ye ulaştı.

(Serkan Bayar/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:50 Kaynak: İHA

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