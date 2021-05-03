Korona virüsün Hindistan mutasyonu Polonya ve Endonezya'da görüldü - Son Dakika

Korona virüsün Hindistan mutasyonu Polonya ve Endonezya'da görüldü

03.05.2021 13:01
Korona virüsün Hindistan mutasyonu Polonya ve Endonezya'da görüldü, System.String[]

Polonya'da, Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun ilk vakası tespit edildi.

Polonya'da, Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun ilk vakası tespit edildi. Virüs bir hafta önce ailesiyle birlikte Hindistan'dan tahliye edilen Polonyalı diplomatta görüldü. Endonezya'da da ilk Hindistan mutasyonu vakalarının görüldüğü açıklandı.

Polonya'da korona virüsün Hindistan varyantı olan B.1.617. virüsü tespit edildi. Hindistan mutasyonunun 25 Nisan Pazar günü Polonyalı makamlarca Hindistan'dan özel uçakla tahliye edilen Polonyalı diplomatta görüldüğü belirtildi. Pandemi hastanesinde tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen diplomatın korona virüsün Hindistan varyantı ile enfekte olduğu tespit edildi.

Korona virüsü ağır şekilde geçiren ismi açıklanmayan diplomatın, Hindistan'da gerekli tedaviyi alamadığı gerekçesiyle Polonya'ya getirilmesine karar verilmişti. Durumu kritik olan diplomatla birlikte yine korona virüse yakalanan hamile eşi ve 4 çocuğu da ülkeye getirilmişti.

Virüsü 17 rahibe ve 10 evsize bulaştırdı

Hindistan mutasyonu, Polonya'da bildirilen ilk vaka olurken, 17 rahibe ile 10 evsizin de Hindistan mutasyonlu korona virüsle enfekte olduğundan şüpheleniliyor. Katowice şehrindeki bir manastırda görev yapan bir rahibenin yaklaşık 2 hafta önce Hindistan'dan dönen bir başka rahibe ile temasının ardından korona virüsü manastırdaki diğer rahibelere ve onların baktığı 10 evsize bulaştırdığı ortaya çıktı. Manastırdakiler karantinaya alınırken, durumu ağırlaşan virüsü manastıra taşıyan rahibe ise kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. Manastıra giriş ve çıkışların olmaması için polis kapıda nöbet tutarken, enfekte olunan virüsün Hindistan mutasyonu olup olmadığına ilişkin yapılan tahlil sonuçlarının ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelmesi bekleniyor.

Hindistan mutasyonu Endonezya'ya sıçradı

Hızla yayılan Hindistan mutasyonu bu kez Endonezya'da görüldü. Ülkede ilk Hindistan mutasyonunun görüldüğünü açıklayan Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, konuya ilişkin açıklamasında Jakarta'da tespit edilen 2 Hindistan mutasyonunun yanı sıra Bali'de Güney Afrika mutasyonlarının tespit edildiğini dile getirdi. Sadikin, "Henüz birkaç vaka varken, bu vakaları kontrol altına almamız gerekiyor" dedi. Endonezya'da, Ramazan Bayramı'nda akraba ziyaretleri yasaklandı.

Endonezya, son 14 içerisinde Hindistan'da bulunan yabancılara vize vermeyi geçtiğimiz ay durdurmuştu. Ülke genelinde 1.67 milyon korona virüs vakası tespit edilirken, 45 bin 700 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

(Ebru Orhan/İHA)

Koronavirüs, Endonezya, Polonya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsün Hindistan mutasyonu Polonya ve Endonezya'da görüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu
Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü         
16:13
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı         
15:47
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu         
15:41
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi         
14:10
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:36:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsün Hindistan mutasyonu Polonya ve Endonezya'da görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement