Korona virüsün ilk görüldüğü Kum'da vakalar 5 kat arttı - Son Dakika

Korona virüsün ilk görüldüğü Kum'da vakalar 5 kat arttı

İran'ın Kum şehri Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, Kum şehrinde son haftalarda korona virüs vak'alarının 3 ila 5 kat arttığını söyledi.

İran'ın Kum şehri Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, Kum şehrinde son haftalarda korona virüs vak'alarının 3 ila 5 kat arttığını söyledi.

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Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, son haftalarda Kum şehrinde korona virüs vak'alarında artış yaşandığını söyledi. Korona virüsün yayılma hızının arttığını belirten Kadiri, "Bir ay öncesine kadar toplam korona virüs testlerinden sadece yüzde 15 pozitif çıkarken, bugün yüzde 50 oranında pozitif vak'a tespit ediyoruz. Korona virüsteki bu değişiklik Sağlık Bakanlığı tarafından da teyit edildi" dedi. Kum şehrinde vak'a sayılarındaki artışa rağmen ölümlerin artmadığını belirten Kadiri, Kum şehrinde korona virüs nedeniyle 210 kişinin hastanelerde yattığını söyledi.

Kum şehrinde korona virüs vak'alarında artış yaşandığını aktaran Kadir, "Son haftalarda vak'a sayılarında 3 ila 5 kat artış yaşandı. Toplu kalabalıkları olabildiğince azaltmalıyız ve halk sağlık protokollerine uygun hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınında İran'da son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 13 bin 211'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 162 bin 173'e ulaştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsün ilk görüldüğü Kum'da vakalar 5 kat arttı - Son Dakika
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