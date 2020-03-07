Korona virüsün ilk Türk kurbanı Fransa'da defnedilecek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona virüsün ilk Türk kurbanı Fransa'da defnedilecek - Son Dakika

Korona virüsün ilk Türk kurbanı Fransa'da defnedilecek

6 saat önce

Korona virüsü virüsü sebebiyle Fransa'da hayatını kaybedenler arasında bulunan Türk vatandaşı 64 yaşındaki Halil Bıçkı'nın Salı günü Fransa'da defnedileceği öğrenildi.

Korona virüsün ilk Türk kurbanı Fransa'da defnedilecek, System.String[]

Korona virüsü virüsü sebebiyle Fransa'da hayatını kaybedenler arasında bulunan Türk vatandaşı 64 yaşındaki Halil Bıçkı'nın Salı günü Fransa'da defnedileceği öğrenildi.


Korona virüsü nedeniyle Fransa'da 7 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın Soissons kentinde ailesiyle yaşadığı öğrenilen aslen Mersin Mut'lu Halil Bıçkı korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk Türk oldu. Perşembe günü korona virüsü ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilen 64 yaşındaki Bıçkı'nın cenazesinin Türkiye'ye götürülmesine izin verilmedi. Salı günü Fransa'da defnedileceği öğrenilen Halil Bıçkı'nın ailesinin de karantinaya alındığı bildirildi.


Öte yandan ülkede korona virüs vaka sayısının 653'e ulaştığı açıklandı. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:52 Kaynak: İHA
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