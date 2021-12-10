Üye Girişi
Korona virüsün Omicron mutasyonu Ürdün'e sıçradı - Son Dakika

Korona virüsün Omicron mutasyonu Ürdün'e sıçradı

10.12.2021 14:07
Korona virüsün Omicron mutasyonu Ürdün'e sıçradı

Ürdün'de korona virüsün Omicron mutasyonunun ilk kez, Güney Afrika'dan ülkeye dönen bir Ürdün vatandaşında tespit edildiği duyuruldu.

Ürdün'de korona virüsün Omicron mutasyonunun ilk kez, Güney Afrika'dan ülkeye dönen bir Ürdün vatandaşında tespit edildiği duyuruldu.

Korona virüsün yeni mutasyonu Omicron, giderek yayılıyor. Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiği bildirildi. Omicron ile enfekte olan ilk kişinin, Güney Afrika'dan yeni dönen ve şu anda başkenti Amman'daki bir otelde karantinada bulunan Ürdün vatandaşı olduğu aktarıldı. İkinci Omicron vakasına ise yakın zamanda yurt dışına çıkmayan bir Ürdün vatandaşında rastlandığı kaydedildi. İkinci vaka da otelde karantinaya alınırken, yurt dışı geçmişi olmaması nedeniyle Omicron mutasyonunun ülkede yayıldığına dair endişeler arttı.

Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise ülkeye gelenlerin Ürdün'e varmadan 72 saat önce PCR testi ve ülkeye girişte tekrar PCR testi yaptırmaları gerektiği duyuruldu. Pazar günü yürürlüğe girecek olan kuraldan 5 yaşın altındaki çocuklar muaf tutuldu.

Ürdün'de korona virüs salgınının başlangıcından bu yana 998 bin 492 vaka tespit edilirken, 11 bin 879 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 10.3 milyon nüfuslu ülkede

halkın yüzde 37,3'ü korona virüse karşı tamamen aşılandı.

(İHA)

Korona virüsün Omicron mutasyonu Ürdün'e sıçradı

Güney Afrika, Koronavirüs, Omicron, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsün Omicron mutasyonu Ürdün'e sıçradı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor 14:09 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri
14:08 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
14:06 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
13:55 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?
13:54 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı! Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!         
14:18
Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale! Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!         
14:07
Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi? Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?         
13:56
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:22:19. #1.11#
SON DAKİKA: Korona virüsün Omicron mutasyonu Ürdün'e sıçradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement