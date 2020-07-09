Korona virüsün 'pik' yaptığı Afyonkarahisar'da sokaklardaki kalabalık azaldı - Son Dakika

Korona virüsün 'pik' yaptığı Afyonkarahisar'da sokaklardaki kalabalık azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüsün 'pik' yaptığı kentler arasında gösterdiği Afyonkarahisar'da sokaklardaki kalabalık azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüsün 'pik' yaptığı kentler arasında gösterdiği Afyonkarahisar'da sokaklardaki kalabalık azaldı. Vatandaşlar ise vakaların zirve yapmasının nedeninin kurallara tam anlamıyla uyulmaması olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye'nin günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, pik yapan illeri sıraladığı açıklamasında bu kentler arasında Afyonkarahisar'ın da olduğunu kaydederek, "Anadolu'daki illerimizde yani Trabzon 6'ncı, Kayseri 7'nci haftada, diğer illerimizde ise 14'üncü haftada Hakkari, Kütahya, 15'inci haftada Batman, Şırnak, Antep, 16'ncı haftada Bursa, Konya, Mardin, Van, 17'nci haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'ın piki oluşturma döneminde olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Anadolu'da 1'inci dalga halen devam ediyor" dedi.


Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Afyonkarahisarlılar durumu normal karşıladıklarını ifade ederek, kentte yaşayanların birçoğunun maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymadığını söyledi. Vatandaşlar özellikle gençlerin tedbirlere uymadığını öne sürerek, virüsle mücadelede herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.


Öte yandan, Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından sokaklardaki kalabalığın eskiye nazaran azalması dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Fahrettin Koca, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsün 'pik' yaptığı Afyonkarahisar'da sokaklardaki kalabalık azaldı - Son Dakika
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