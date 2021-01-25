Korona virüsün stresini burada atıyorlar - Son Dakika

Korona virüsün stresini burada atıyorlar

25.01.2021 10:21

- Korona virüsün stresini burada atıyorlar Bu tarlaya gelenler kendi çileğini topluyor Bu çilek tarlasının işçisi de müşterisi de vatandaşlar İşletme sahibi Emre Yıldırım: "Pandemi işlerimize olumlu yansıdı" Adana'da 60 dönümlük alan üzerine çilek eken bir girişimcinin yaptığı konsept...

- Korona virüsün stresini burada atıyorlar

Bu tarlaya gelenler kendi çileğini topluyor

Bu çilek tarlasının işçisi de müşterisi de vatandaşlar

İşletme sahibi Emre Yıldırım:

"Pandemi işlerimize olumlu yansıdı"

ADANA - Adana'da 60 dönümlük alan üzerine çilek eken bir girişimcinin yaptığı konsept sayesinde vatandaşlar satın alacağı kadar çileği kendileri hasat ediyor. Vatandaşlar korona virüsün stresini çilek tarlasında atarken başta çocuklar olmak üzere birçok kişiyse ilk defa çileğin nasıl hasat edildiğini öğreniyor.

28 yaşındaki Emre Yıldırım, 3 sene önce Sarıçam ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesindeki 60 dönümlük tarlalarının bir bölümüne çilek ekti. Yıldırım, ektiği çilekleri hasat döneminde toplayıp satarken tarlaya ziyaret için gelen akraba ve arkadaşları kendi çileklerini topladı. Gelen müşterilerinde kendi çileğini toplayıp, şehir hayatının stresinden bir nebzede olsa uzaklaşmaları için fikir yürüten Yıldırım, bir sonraki sene 60 dönümün tamamına 7 çeşit çilek ekti.

Sosyal medyadan da Yıldırım'ın tanıtımını yaptığı tarlaya gelen yüzlerce vatandaş, önce tarlayı geziyor, ardından da çilekleri dalından kendi elleriyle sepete toplayıp, kilosunu dönemine göre 10 ila 20 lira arasında satın alıyor.

"10 ay çilek hasadı sürüyor"

Tarlada 10 ay çilek hasadının sürdüğünü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Emre Yıldırım, "Çocukların geleceğine iyi bir dokunuş yapıyoruz. Değişik bir tutku burası. Önce kendi misafirlerimizle başladık sonra kendiliğinden büyüdü. Pandemi işlerimize olumlu yansıdı. İnsanlar burada stres atıyorlar. 7 çeşit çileğimiz var. Herkes memnun oluyor. Gelenler çileğin böyle yetiştiğini bilmediklerini söylüyor. Şuan kış mevsiminde olduğu için kilosu 20 lira. Ancak yaz aylarında fiyatlar 10 liraya kadar düşüyor. Reçellikler farklı fiyatta oluyor. En güzel çilek ise Nisan ayında çıkıyor. Herkes memnun kalıyor. Bizde memnunuz" diye konuştu.

"Çok eğlendik"

Ailesiyle çilek tarlasına gelip çilek toplayan 10 yaşındaki Emel Naz Bendi, "Çilek toplamak için geldik. Değişik buldum ve eğlendim ama biraz yorucu" dedi.

11 yaşındaki Ela Sarı ise çileğin nasıl toplanıldığını öğrendiğini söyleyerek, "Bir sürü çilek topladık. Çok eğlenceliydi. İlk defa geldim. Mutluyum. Çileğin böyle toplandığını bilmiyordum. Öğrenmiş oldum" ifadelerini kullandı.

"Korona stresini burada attık"

Şebnem Öztürk isimli vatandaş ise pandemi ve korona virüsün stresini tarlada attığını belirterek şunları söyledi:

"Buraya zaman geçirmeye ve stres atmaya geldik. Herkese tavsiye ediyoruz. Gelip stres atsınlar. Daha önce böyle bir uygulama görmemiştim. Kendimiz hasat ettik, yiyeceklerimizi yedik. Daha ne istenir ki. Herkes evlere toplandı. Kimse kimseye gitmemeye başladı. Bu dönemde hem maddi hem manevi insanlar sıkıntıda. İnşallah tüm dünya pandemiden kurtulur. Pandeminin ve korona virüsün stresini burada attık.

Korona virüsün stresini burada atıyorlar
Korona virüsün stresini burada atıyorlar
Korona virüsün stresini burada atıyorlar
Korona virüsün stresini burada atıyorlar

Emre Yıldırım, Koronavirüs, Hasat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüsün stresini burada atıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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