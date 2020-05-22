Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek - Son Dakika

Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek

Korona virüs nedeniyle üretimleri duran ve satışları yüzde 85 azalan pişmaniye üreticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen siparişle Ramazan Bayramı öncesi yeniden üretime başladı.

Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek, System.String[]

Korona virüs nedeniyle üretimleri duran ve satışları yüzde 85 azalan pişmaniye üreticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen siparişle Ramazan Bayramı öncesi yeniden üretime başladı.


Coğrafi tescilli ürün olan ve Türkiye genelinde insanların damaklarını tatlandıran İzmit Pişmaniyesi, korona virüs nedeniyle duran üretimlerine yeniden başladı. Virüs tedbirleri kapsamında otogar dinlenme tesisleri ve AVM'lerin kapanması sonrasında satışları yüzde 85 azalan pişmaniye üreticilerinin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu. Ramazan Bayramı öncesi belediye personeline pişmaniye dağıtılacak pişmaniyeler için yeniden üretime başlayan pişmaniye üreticileri, çalışanlarına bayram öncesi ödeme yapma sevincini yaşıyor.


Korona virüs nedeniyle üretimlerinin durduğunu belirten İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, "Korona virüsten dolayı -bizim pişmaniye üreticilerimizin hemen hemen hepsinin satış noktaları durdu. Yüzde 85-90 civarında bir azalma oldu. Çünkü bizim satış noktalarımızın çoğu dinlenme tesisleri, otogarlar, yol üstü satış yerleri. Bunlar da yasak olduğundan dolayı kapandığı için satış olmadığından dolayı üretimlerimiz düşmüş oldu. Bu bayram öncesi de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir başkan bize destek amaçlı, hem üreticilerin makinakarı pas tutmasın, üreticiler de bayramdan önce çifte bayram yaşasın diye Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan personele ürün dağıtmak için, yani 'Pişmaniye dağıtalım iki tarafta mutlu olsun' diye böyle bir sipariş verdi. Bundan dolayı da şuanda bütün üretici arkadaşlar, pişmaniyeci meslektaşlarımızın hepsi yoğun bir şekilde bu siparişi karşılamak için çalışma yapıyoruz. Bu hem bizim açımızdan iyi oldu hem çalışanlarımız açısından da iyi oldu. Çünkü çalışanlarımızın yüzde 85-90'ı ücretsiz izne ayrılmıştı. Biz de bu sayede çalışanlarımıza bayram öncesi harçlıklarını vermek, kendimizin de üretim tesislerinin çalışmasını sağlamak bakımından Tahir başkanımıza bütün meslektaşlarım adına da teşekkür ediyorum" dedi.


35-40 ton üretim yapan pişmaniyecilere can suyu


Normal zamanlarda 35-40 ton üretim yaptıklarını ifade eden Şahin, "Ramazan'ın 15'inden sonra çok ciddi derecede bir üretimimiz olurdu. Mesaili çalışmalar yapardık. Çünkü tesislerdi, otogarlardı normalin neredeyse 8-10 katı sipariş çekerlerdi. Ama bu bayram hepimizin bildiği gibi biraz sönük geçiyor. Bayramda sokağa çıkma yasağının olmasından dolayı biraz ciddi oranda bir yavaşlama var. Bunu da tedarik etmeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir misal verirsek; diyelim ki biz normalde tüm pişmaniye sektörü normal zamanda 10 ton ürün işlerse bayram zamanı bu 35-40 tonlara çıkıyordu. Böyle bir ciddi yüzde 100, yüzde 200'e varan artışlar oluyordu. Şu anda maalesef o yok. Tahir başkanımız olmamış olsaydı şu anda bu üretim de çalışmıyor olacaktı" diye konuştu.


"Ürünümüze sahip çıkalım"


Pişmaniyenin tüketiminin artması için Kocaeli halkını ürünün tanıtımına destek vermeye davet eden Şahin, "Ben bütün Kocaeli halkına söylüyorum; ürünümüze sahip çıkalım. Pişmaniye bizim coğrafi işaretli ürünümüz. İlk önce biz bunu kendimiz yiyelim, ağzımız tatlansın, bayramda da aynı şekilde. Sadece bunu bayramda da bırakmayalım, biz bunu yiyelim ki, tadını biz bilelim, ondan sonra dışarıya bu ürünün ne kadar lezzetli olduğunu ne kadar güzel olduğunu rahatlıkla anlatabilelim. Bizim zaten burada sıkıntı çektiğimiz konu Kocaelili pişmaniye yemiyor, sadece birine hediye götürüyor. Siz de bu ürünü deneyin, siz de ne kadar güzel, ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra biz zaten şuna eminiz ki; gittiğiniz her yere fazlasıyla tavsiye edeceksiniz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek - Son Dakika Ekonomi

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