Korona virüsünden korunmak isterken 'El egzaması' olmayın - Son Dakika
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Korona virüsünden korunmak isterken 'El egzaması' olmayın

12 dakika önce

Korona virüsünden korunmak isterken 'El egzaması' olmayın Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu: "Elimizi yıkadıktan sonra bir nemlendirici ile ellerimizi nemlendirmeyi unutmayalım" Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu, korona virüsten korunmak için kullanılan dezenfektanların, kontak dermatite...

Korona virüsünden korunmak isterken 'El egzaması' olmayın

Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu:

"Elimizi yıkadıktan sonra bir nemlendirici ile ellerimizi nemlendirmeyi unutmayalım"

KAYSERİ - Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu, korona virüsten korunmak için kullanılan dezenfektanların, kontak dermatite (el egzaması) neden olduğunu söyleyerek, "Elimizi yıkadıktan sonra bir nemlendirici ile ellerimizi nemlendirmeyi unutmayalım" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu, vatandaşlara korona virüsten korunmak için tavsiyelerde bulundu. Karaoğlu, "İnsanların öksürürken tek kullanımlık mendil kullanması çok önemlidir. Öksürürken elimizle ağzımızı kapattığımız için virüsü elimize bulaştırırız. İnsanlarımız öksürürken dirsek içine öksürmeleri çok mantıklıdır. Virüs dış ortamda çok dayanıksızdır. Bunun için sağlıklı temiz havada hasta olmak mümkün değildir. Adeta insanlar nefes almaya korkar duruma geldi. Bu virüs dış ortamda 8-12 saat arasında ölüyor. Birçok eşyanın üzerinde en fazla 12 saat yaşayabiliyor. Birçok yerde 4 saatte ölüyor. Dolayısıyla damlacık enfeksiyonu ile öksüren insanların ağzını mutlaka kapatması, tek kullanımlık mendil kullanması çok önemlidir. Tokalaşmayı seviyoruz ama tokalaşmayacağız. Sadece selamlaşacağız. Kirli ellerimizle kendi ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayacağız. Çünkü enfeksiyonu herhangi bir yerden elimize alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşların alkol içeren dezenfektanlara yöneldiğini kaydeden Karaoğlu, çok kullanılmasından dolayı dezenfektanların kontak dermatite neden olduğunu söyleyerek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Temizlik içinde en az 20 saniye sabunlayarak ellerimizi yıkıyoruz. Şuanda da herkes elini çok yıkıyor. Polikliniklerimize kontak dermatit vakaları gelmeye başladı. Alkollü dezenfektanlar ile bu virüs kolayca ölüyor. Kolonyaların içinde de genellikle yüzde 80-85 arasında alkol var. Kullandığımız dezenfektanlar alkol içerdiği için ve çok sık kullandığımız için el egzamalarını görmeye başlayacağız. Bugün polikliniğime 3 tane hasta ellerde kuruma ve yanma şikayeti ile geldi. Çünkü sık yıkamalar ve dezenfektanlar sonrasında kontak dermatitlerde artacaktır. Elimizi yıkadıktan sonra bir nemlendirici ile ellerimizi nemlendirmeyi unutmayalım. Toplumda şuanda bir takıntı gelişti. Yeni bir sağlık sorunu daha ortaya çıkarmayalım.

Korona virüsünden korunmak isterken 'El egzaması' olmayın

Sema Karaoğlu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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