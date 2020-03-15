Korona virüsünden önce 150 litre satıyordu, şimdi 2 bin litreye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsünden önce 150 litre satıyordu, şimdi 2 bin litreye yükseldi - Son Dakika

Korona virüsünden önce 150 litre satıyordu, şimdi 2 bin litreye yükseldi

6 saat önce

Elazığ'da bir esnafın korona virüsü öncesinde üretimini yaptığı ve günlük 150 litre sattığı kolonyaya talep arttı.

Korona virüsünden önce 150 litre satıyordu, şimdi 2 bin litreye yükseldi, System.String[]

Elazığ'da bir esnafın korona virüsü öncesinde üretimini yaptığı ve günlük 150 litre sattığı kolonyaya talep arttı. Günlük 2 bin litre kolonya satmaya başlayan esnaf, talebe yetişmekte güçlük çekiyor.


49 yaşındaki 2 çocuk babası Güven Buldaç, baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettiriyor. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye olduğu gibi Türkiye'ye de sıçrayan korona virüsü öncesinde günde 150 litre kolonya satan Buldaç, şu anda talebe yetişemiyor. Gece gündüz mesai yapan Buldaç, günlük 2 ton kolonya satarak talebe yetişmeye çalışıyor. Kendi ürettikleri kolonyanın litresini 30 TL'den müşteriye sunan Buldaç, fiyat artışlarının nedeninin alkol sıkıntısından kaynaklandığını söyledi.


Bayramlara bir hafta kalınca işlerinin açıldığını ifade eden kolonya üreticisi Güven Buldaç, "Hayatımda ilk defa böyle bir yoğunluk yaşıyorum. Korona virüsüne kolonyanın çok etkili olduğu söylendi. Alkol steril bir malzemedir. Son zamanlarda neredeyse hiç dinlenemez hale geldik. Bütün stoklar tükendi. Tüm Türkiye bu sıkıntıyı yaşıyor. Kolonyanın fiyatının artması satışlardan dolayı değil. Ülkemizde alkol sıkıntısı var. Beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Çin, İtalya ve İran dünyadaki birçok alkolleri satın aldılar. Şu anda ülkemizde alkol olmadığı için fiyatlar arttı. Biz de elimizde olan stokları tükettik. Böyle bir şey olacağını biz de bilemedik. Olanlar da kısa bir sürede tükendi. Alkol ve boş şişe fiyatları arttı. Koronaya en iyi gelen kolonya ise 80 derece olandır" dedi.


Genel temizlik acısından çok kolonya kullandıklarını ifade eden vatandaşlardan Semih Hissi ise, "Tedbir amaçlı biz de kolonyamızı aldık. Tedbir olarak da birçok şey yapıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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