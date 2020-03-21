Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti - Son Dakika

Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

6 saat önce

Yapılan tüm uyarılara rağmen sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

Yapılan tüm uyarılara rağmen sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Korona'ya aldırmayan vatandaşların oluşturduğu araç trafiği havadan görüntülendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınından korunmak için alınan önlemler her geçen gün artıyor. Bu önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştu. Ancak bugün sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yapılan tüm uyarılara rağmen parklara, sahillere ve piknik alanlarına koştu. Belgrad Ormanı'na gitmek isteyen bazı vatandaşlar, ormanın girişinde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Uyarılara aldırmayarak binlerce kişinin bulunduğu ormana giren vatandaşlar, malzemelerini yanlarına alarak ormanlık alanda piknik yaptı. Ormanın güvenliğinden sorumlu kişiler ise vatandaşları mangal, semaver vs. yakmamaları ve kalabalığa çok fazla girmemeleri yönünde uyardı.

"TOPLU TAŞIMA KULLANMIYORUZ"

Belgrad Ormanı'na ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Ailemle birlikte özel aracımızla geldim. Kalabalık bir ortamda gelmedik buraya, ayrıca şu an pek kalabalık yok. Önlem amaçlı çok fazla evden çıkmamaya çalışıyoruz. Çıktığımız zaman da ya da tek başımıza ya da ailemizle oluyoruz. Toplu taşımayı kullanmıyoruz, kendi özel aracımızla seyahat ediyoruz. Ellerimizi sık sık yıkamaya çalışıyoruz. Alabildiğimiz şahsi önlemler bunlar" dedi.

Uyarılara rağmen yüzlerce araç, binlerce kişi bir arada

Öte yandan, yapılan tüm uyarılara aldırmayarak Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gelen vatandaşların park ettiği araçlarının yoğunluğu havadan görüntülendi.

(İHA)

Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Belgrad Ormanları, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu         
08:57
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 23:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]